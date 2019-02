Indiase centrale bank knipt rente net vóór verkiezingen

De centrale bank van India heeft de rente verlaagd met 25 basispunten tot 6,25 procent. Daarmee breekt de kersverse voorzitter van de Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, met het beleid van zijn voorganger Urjit Patel. Die vertrok nadat hij op ramkoers was gekomen met premier Narendra Modi nadat Patel de kredietverlening probeerde af te remmen en de inflatie te lijf wilde gaan.

De centrale bank van India is niet de eerste monetaire autoriteit die druk ondervindt van populistische regeringsleiders. Zo gaat Turkije gebukt onder een torenhoge inflatie nu president Recep Erdogan al maanden zijn centrale bank onder druk zet om de rente niet te verhogen. In Venezuela is de scheiding tussen monetaire autoriteit en regering compleet weggevaagd. Het resultaat is een monsterinflatie en een totale desintegratie van het economische systeem.