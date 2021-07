Indiase deelstaten kiezen voor drastisch tweekindbeleid

Enkele Indiase deelstaten willen bij wet forceren dat koppels maximaal twee kinderen krijgen. Wie voor meer kinderen kiest, maakt geen aanspraak meer op sociale uitkeringen.

Met bijna 1,4 miljard inwoners is India het op een na meest bevolkte land ter wereld. Volgens de prognoses haalt het tegen 2024 China - sinds jaar en dag de demografische koploper - in. India zag zijn bevolking in zowat een halve eeuw meer dan verdubbelen. De Verenigde Naties berekenden dat er tegen 2050 zowat 1,64 miljard Indiërs rondlopen.

De essentie In India overwegen sommige deelstaten drastische maatregelen tegen de overbevolking door gezinnen te dwingen maximaal twee kinderen te krijgen.

Wie meer kinderen wil, maakt geen aanspraak meer op uitkeringen of jobs bij de overheid.

India staat op het punt China in te halen als meest bevolkte land, maar de bevolkingsgroei vlakt stilaan af.

Om de aanwas in te dijken overweegt een aantal deelstaten ingrijpende maatregelen. In Uttar Pradesh ligt een wetsontwerp klaar om koppels aan te sporen voor maximaal twee kinderen te gaan. Voor wie weigert, zijn de gevolgen niet mals. 'Hun rantsoenkaarten worden beperkt, ze mogen niet meer solliciteren voor een overheidsbaan en ambtenaren maken geen promotie meer', zei een lokale politicus.

Ecologische middelen

De deelstaatregering beweert dat de drastische ingreep noodzakelijk is door de 'beperkte ecologische en economische middelen'. Met 240 miljoen inwoners is Uttar Pradesh de regio in India met de meeste inwoners en de druk door overbevolking is groot. Was hij onafhankelijk, dan stond de deelstaat op de vijfde plaats van meest bevolkte landen, na China, India, de Verenigde Staten en Indonesië.

240 miljoen Inwoners Uttar Pradesh is de meest bevolkte deelstaat van India. Met 240 miljoen inwoners is hij het nummer vijf op de wereldranglijst, na Indonesië.

De deelstaten Assam en Gujarat overwegen soortgelijke maatregelen om de overbevolking tegen te gaan. Andere deelstaten voeren al langer een tweekindbeleid maar gaan niet zo ver om dat af te dwingen. Al kan iemand met meer dan twee kinderen in de staat Rajasthan niet deelnemen aan de lokale verkiezingen.

Sterilisatie

De schrik voor een bevolkingsexplosie is niet nieuw. In de duistere periode halverwege de jaren 70 gebruikte de regering de noodtoestand om een campagne te lanceren waarna miljoenen vrouwen onder dwang werden gesteriliseerd. Volgens de plannen in Uttar Pradesh kunnen ouders van twee kinderen zich vrijwillig laten steriliseren.

Het beperken van jouw gezin is een daad van patriottisme. Narendra Modi Indiase premier

Premier Narendra Modi waarschuwde twee jaar geleden dat de situatie uit de hand liep en dat drastische maatregelen nodig waren. 'Het beperken van jouw gezin is een daad van patriottisme', hield hij zijn landgenoten voor.

Nochtans wijst onderzoek uit dat de babyboom in India afzwakt. Uit onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat de fertiliteitsgraad - het gemiddeld aantal geboren kinderen per vrouw - sinds 1950 is gezakt van 5,9 naar 2,2. Dat is net iets meer dan de 2,1 die nodig is om de Indiase bevolking op peil te houden. Ter vergelijking: in België bedraagt de fertiliteitsgraad 1,62.

Politiek gemotiveerd

Volgens critici zijn de ingrijpende plannen in Uttar Pradesh, Assam en Gujarat vooral politiek gemotiveerd. De deelstaten worden gecontroleerd door de hindoe-nationalistische BJP-partij van premier Modi, die almaar vaker de moslimminderheid in het vizier neemt. Radicale hindoes houden het valse beeld in stand dat vooral moslims veel kinderen hebben en dus niet patriottisch zijn.