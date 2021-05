Indiase premier Modi verliest verkiezingen in cruciale deelstaat West-Bengalen

Modi's populariteit heeft zwaar te lijden onder de rampzalige wending die de coronapandemie afgelopen maand nam in India, mede als gevolg van het beleid van zijn regering.

Modi trok de voorbije weken alles uit de kast in West-Bengalen en de andere regio's met verkiezingen. De premier werd er de afgelopen weken geregeld van beschuldigd dat hij meer met de verkiezingen bezig was dan met de coronapandemie. Ondanks de woekerende coronapandemie hield hij tientallen verkiezingsrally's die telkens duizenden aanhangers op de been brachten.

Toch slaagde Modi's hindoe-nationalistische partij er zondag niet in om er de verkiezingen te winnen. De deelstaatverkiezingen in West-Bengalen zijn uitgelopen in een klinkende overwinning van de TMC. De partij behaalde met meer dan 148 op 294 zetels een meerderheid. TMC-aanvoerder Mamata Banerjee en uitgesproken Modi-criticaster kan zich zodoende opmaken voor haar derde termijn.