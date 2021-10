Inflatie aan Chinese fabriekspoort hoger dan ooit

Duurdere grondstoffen en dure energie stuwden de inflatie aan de Chinese fabriekspoorten fors hoger. In september lagen de productieprijzen 10,7 procent hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Dat is de sterkste stijging sinds 1996, bij de start van de metingen.

In augustus vertoonde de index een stijging met 9 procent. Dure grondstoffen en dure energie - met name steenkool - maken de productie een pak duurder. Bovendien kampt China regelmatig met stroompannes. Verschillende fabrieken blijven dicht of produceren minder.

Daarbovenop komen ook nog eens het dure containertransport naar de rest van de wereld en de haperingen in de hele aanvoerketen. Heel wat landen kampen al met een hoge inflatie. In de VS steeg die tot 5,4 procent, in België tot 2,86 procent.