Internationaal protest tegen arrestatie journalisten in Kirgizië

Journalisten uit meerdere landen protesteren maandag tegen de arrestatie van collega's in Kirgizië, dat pijlsnel minder democratisch wordt. Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib vraagt het Centraal-Aziatische land om uitleg over de arrestaties en huiszoekingen bij onafhankelijke media.

Aike Beishekeyeva werd op dinsdag 16 januari 23 jaar. Volgens haar moeder was ze van plan die dag een taart te gaan kopen voor haar collega's. Maar in plaats daarvan werd de jonge Kirgizische journaliste 's ochtends vroeg gearresteerd in haar ouderlijk huis, op verdenking van 'het aanzetten tot massale onrust'.

Al weken wacht ze op haar proces in een grimmig detentiecentrum in het hart van de Kirgizische hoofdstad Bisjkek. 'Ik ben afgevallen. Ik kon twee weken niet slapen. Als ik mezelf niet afleid, komen er allerlei slechte gedachten', zegt haar moeder Nazgul Matanayeva. Haar dochter zag er dapper, maar ook moe uit tijdens een rechtszitting. 'Ze houdt zich sterk, maar ze krijgt niet genoeg slaap. Ik zei haar altijd dat de journalistiek gevaarlijk was, maar ze suste me: 'Mam, maak je geen zorgen, er zijn over de hele wereld journalisten zoals ik.''

In de persvrijheidsindex van Reporters Without Borders is Kirgizië in een jaar 50 plaatsen gedaald, van het niveau van Japan naar het niveau van Zuid-Soedan.

Beishekeyeva was nog maar enkele maanden aan het werk als journaliste toen ze onlangs ingehuurd werd door Temirov Live. Dat team van journalisten zet met video-onderzoeken regelmatig de spotlights op corruptie bij topfunctionarissen in het Centraal-Aziatische land. Het collectief van onderzoeksjournalisten OCCRP, waarmee De Tijd vaak samenwerkt, voert samen met Temirov Live verschillende journalistieke onderzoeken.

Naast Beishekeyeva werden op 16 januari nog tien andere huidige en voormalige Temirov Live-medewerkers gearresteerd. Ook zij worden beschuldigd van het aanzetten tot massale onrust op grond van een wet die steeds vaker wordt gebruikt om afwijkende stemmen aan te pakken. Als ze worden veroordeeld, riskeren ze een jarenlange gevangenisstraf.

FreeKyrgyz11 Onderzoeksjournalisten uit verschillende landen, ook van De Tijd in België, vragen maandag aandacht voor de arrestatie van elf collega-journalisten in Kirgizië met artikels, filmpjes en oproepen op sociale media en de hashtag #FreeKyrgyz11.

Nog vorige maand werd ook het bekroonde Kirgizische Kloop Media op gerechtelijk bevel gesloten. Omdat Kloop 'de geestelijke gezondheid van mensen' zou beïnvloeden 'door hen van streek te maken met negatieve informatie'.

Schermvullende weergave Een van de elf opgesloten journalisten. ©OCCRP

De actie tegen de elf is de jongste uitwas van de toenemende democratische malaise in Kirgizië. Het land was ooit de meest vrije voormalige Sovjetrepubliek van Centraal-Azië. Hoewel het bekendstaat om zijn frequente revoluties - het heeft er drie gehad sinds de onafhankelijkheid in 1991 - had het land echte verkiezingen, een levendige mediawereld en - althans in de hoofdstad - een krachtig maatschappelijk middenveld.

De situatie is verslechterd sinds Sadyr Zjaparov, die populistische retoriek combineert met Russische controlemethoden, in 2021 president werd, zeggen plaatselijke journalisten. Meerdere onafhankelijke verkooppunten zijn onder druk gezet of gesloten. In de persvrijheidsindex van Reporters Without Borders is Kirgizië in een jaar 50 plaatsen gedaald, van het niveau van Japan naar het niveau van Zuid-Soedan.

Er moeten grenzen worden gesteld aan de vrijheid van meningsuiting om de veiligheid te waarborgen. Sadyr Zjaparov President Kirgizië

'Zwijgen en niets doen'

De aanhoudingen bij Temirov Live horen volgens waarnemers bij een campagne tegen Bolot Temirov, de oprichter van het nieuwsagentschap en een van de meest uitgesproken critici van de regering. 'De autoriteiten hanteren de strategie van de verschroeide aarde, waarbij ze alles rond Temirov verbranden, zodat hij geen team heeft', zegt Leila Nazgul Seiitbek, een Kirgizische mensenrechtenactiviste die vanuit ballingschap in Wenen werkt. 'Wat de autoriteiten op dit moment willen, meer dan wat dan ook, is dat iedereen gewoon zwijgt en niets doet.'

Schermvullende weergave Het Kirgizische Kloop Media is vorige maand op gerechtelijk bevel gesloten. Het beeld is van een rechtszitting over het mediabedrijf. ©Kloop

De repressie beperkt zich niet tot Temirov Live. Vorige maand werd een andere bekroonde Kirgizische partner van OCCRP, Kloop Media, op gerechtelijk bevel gesloten. Officieren van justitie gebruikten getuigenissen van psychiaters om aan te tonen dat Kloop 'de geestelijke gezondheid van mensen beïnvloedde door hen van streek te maken met negatieve informatie'.

De Tijd vroeg minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR), een voormalige journaliste, om een reactie. 'Sinds de Oktoberrevolutie in 2020 maakt Buitenlandse Zaken zich zorgen over de ontwikkeling van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten in de Kirgizische Republiek', laat haar kabinet weten.

'België heeft via zijn ambassade, samen met verschillende lidstaten van de Europese Unie, al zijn zorgen geuit over de recente huiszoekingen bij onafhankelijke media en over de arrestaties van journalisten. We rekenen erop dat de Kirgizische autoriteiten meer uitleg geven. We verwachten van de Kirgizische Republiek dat ze haar internationale verplichtingen nakomt op het vlak van mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en de arbeidsomstandigheden van journalisten. Onafhankelijke media moeten ongehinderd hun werk kunnen doen.'

Heropvoeding

Het kabinet van de president, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het parket noch het Staatscomité voor Nationale Veiligheid (GKNB) in Kirgizië antwoordden op onze vragen over de elf arrestaties. Maar in een talkshow omschreef vicepremier Edil Baisalov, de zaak als een kwestie van 'discipline en heropvoeding'.

Schermvullende weergave De president van Kirgizië Sadyr Zjaparov met de Russische president Vladimir Poetin. ©EPA

'Deze jonge jongens, natuurlijk zijn het geen vijanden, natuurlijk hebben ze een fout gemaakt. Noch de president noch enige staatsorganen of rechtbanken willen dat ze in de gevangenis rotten', zei Baisalov. 'Het is een kwestie van onderwijs. Een vaderlijke, broederlijke plicht, opvoeding. In sommige gevallen moet iemand - het hoofd van een gezin, de heer des huizes - tot de orde roepen.'

President Zjaparov verklaarde in een interview dat 'grenzen moeten worden gesteld aan de vrijheid van meningsuiting om de veiligheid te waarborgen'. 'In het huidige geval', vervolgde de president, verwijzend naar de arrestaties bij Temirov Live, 'heeft de forensische dienst van het ministerie van Justitie vastgesteld dat videoboodschappen van Temirovs vrouw (die gevangengenomen is en de directeur van Temirov Live is, red.) oproepen tot massale onrust bevatten.'

Geheime dienst

De 44-jarige Temirov betaalde al een hoge prijs voor zijn onderzoeksjournalistiek. In de afgelopen jaren is hij geslagen, afgeluisterd door de geheime diensten, zijn staatsburgerschap verloren en naar Rusland gedeporteerd.

Temirov werkt nu vanuit een geheime locatie in Europa en onderhoudt een stroom video's en posts op sociale media waarin hij de straffeloosheid van de autoriteiten aan de kaak stelt en eist dat ze zijn collega's vrijlaten.

Schermvullende weergave Bolot Temirov. ©Facebook

De autoriteiten hebben al eerder geprobeerd om via zijn staf bij Temirov te komen. In een onderzoek uit 2022 onthulde OCCRP hoe agenten van de Kirgizische geheime dienst, de GKNB, een jonge vrouw die voor Temirov werkte in de val lokten en dreigden compromitterende video's vrij te geven, tenzij ze informatie over hem en zijn werk verstrekte.

Nu is elk van de gevangen journalisten ondervraagd over Temirovs verblijfplaats, zegt de onderzoeksjournalist. Hij blijft kwetsbaar. Volgens Temirov werd zijn vrouw gewaarschuwd dat de 11-jarige zoon van het echtpaar in een weeshuis geplaatst kan worden als ze niet meewerkte met de onderzoekers.