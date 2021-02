Iraanse diplomaat veroordeeld tot 20 jaar cel

De rechtbank van Antwerpen veroordeelt Assadollah Assadi en drie medeplichtigen voor een mislukte terroristische aanslag nabij Parijs.

In de correctionele rechtbank in Antwerpen stonden vier personen van Iraanse afkomst terecht voor hun aandeel in een verijdelde bomaanslag op een bijeenkomst van het Iraanse verzet nabij Parijs in 2018.

De Iraanse diplomaat Assadollah Assadi krijgt 20 jaar cel, het Belgisch-Iraanse koppel Amir S. en Nasimeh N. uit Wilrijk respectievelijk 15 en 18 jaar en Mehrdad A. 17 jaar. Die laatste drie verliezen ook hun Belgische nationaliteit.

Amir S. en Nasimeh N. werden eind juni 2018 tegengehouden door de politie in Sint-Pieters-Woluwe met 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme in hun auto, waarmee ze later die dag een aanslag hadden beraamd op een bijeenkomst van het Iraanse verzet in de Parijse voorstad Villlepinte. De springstof zou hen bezorgd geweest zijn door Assadollah Assadi, die vanuit de Iraanse ambassade in Wenen de hele operatie zou gecoördineerd hebben.

Djalali

De uitspraak in de zaak houdt mogelijk ook verband met het lot van Ahmadreza Djalali, de Iraans-Zweedse VUB-gastprof die sinds 2016 opgesloten zit in Iran op verdenking van spionage. Na een schijnproces werd hij in 2017 ter dood veroordeeld. Die straf werd tot dusver niet uitgevoerd.