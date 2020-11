Iraanse nucleaire topwetenschapper geliquideerd

Onbekenden hebben vrijdag de Iraanse nucleaire specialist Mohsen Fakhrizadeh vermoord in de buurt van de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat schrijven Iraanse media en bevestigt het Iraanse ministerie van Defensie. Vier mannen vielen zijn auto aan met explosieven en beschoten hem. De topwetenschapper overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Fakhrizadeh wordt gezien als het brein achter het Iraanse nucleaire programma en staat in diplomatenmiddens bekend als 'de vader van de bom'. Veel is over hem niet geweten. De professor in de fysica en generaal in de Revolutionaire Garde werd na een reeks moorden op andere nucleaire topwetenschappers extra afgeschermd en beveiligd. Tot 2018 circuleerde geen enkele foto van hem.