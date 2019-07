Iran breekt afspraken uit nucleair akkoord

Iran heeft meer lichtverrijkt uranium dan werd toegestaan in het internationaal nucleair akkoord uit 2015. Dat bevestigt minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif aan Iraanse persbureaus. Het Internationaal Atoomenergieagentschap controleert of het klopt. De zet dreigt de spanningen in de Golfregio nog meer te doen oplopen.

Onvoldoende vooruitgang

Het nucleair akkoord dat Iran in 2015 met de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland, China en Rusland sloot, kwam vorig jaar onder druk te staan toen de VS zich eruit terugtrokken. Iran bleef zijn nucleaire activiteiten beperken, maar kon niet van de beloofde economische voordelen profiteren. In het nauw gedreven kondigde het daarom begin mei aan dat het zich ook uit de deal terugtrekt als de andere landen niet verzekeren dat het binnen 60 dagen weer olie kan exporteren en handel kan voeren met de wereld.