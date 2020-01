Iran en Oekraïne beginnen onderzoek naar neergestorte Boeing

Iran ontkent dat het vliegtuig neergeschoten werd door een raket, zoals het Verenigd Koninkrijk, Canada en de VS stellen.

Iraanse en Oekraïense experts zijn vrijdag begonnen aan het onderzoek naar de oorzaak van de crash van de Oekraïense Boeing die woensdagmorgen neerstortte in de buurt van Teheran. Dat melden de Iraanse luchtvaartautoriteiten. Volgens Iran kan het nog maanden duren voor dat resultaten oplevert.

De onderzoekers zijn aan het werk in een laboratorium in de internationale luchthaven Mehrabad in Teheran, zei topman Ali Abedsadeh aan de Iraanse media. Ze zullen onder meer de twee zwaar beschadigde zwarte dozen analyseren, die de vluchtgegevens en opnames van de gesprekken in de cockpit bevatten.

Raket of technisch defect?

De Boeing 737-800 NG van de luchtvaartmaatschappij Ukraine International Airlines stortte woensdagochtend kort na het vertrek uit Teheran neer. De 176 inzittenden overleefden de crash niet. Volgens het Verenigd Koninkrijk, Canada en bronnen bij de Amerikaanse inlichtingendiensten werd het toestel getroffen door een raket. De Amerikaanse krant The New York Times publiceerde vrijdagochtend ook een filmpje waarop te zien is hoe het vliegtuig door een raket geraakt wordt.

Iran sluit die piste uit en wijt de crash aan een technisch defect. Het onderzoek zal aantonen dat de Amerikanen met hun geruchten alleen proberen het aangetaste imago van Boeing geen verdere schade te berokkenen, klinkt het.

De Iraanse regeringswoordvoerder Ali Rabiei zegt dat Iran de steun van alle betrokken landen bij het onderzoek naar de crash verwelkomt. Ook het Amerikaanse Boeing is uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek, benadrukte hij. Het land waar het vliegtuig gemaakt is - in dit geval de VS van Boeing - neemt meestal deel aan het onderzoek naar een crash, maar door de Iraans-Amerikaanse spanningen leek dat lang onwaarschijnlijk.

Canadese experts

Oekraïne heeft nog geen uitspraak gedaan over de oorzaak van de ramp. Vrijdag ontving het belangrijke informatie van de Verenigde Staten. 'We sluiten niet uit dat het toestel door een raket is geraakt', zei president Volodimir Zelenski. 'Er staat nog niets vast. Gezien de recente uitlatingen van de overheden van Canada, de VS en het Verenigd Koninkrijk roepen wij onze internationale partners op alle data aan te leveren en met bewijs te komen voor het onderzoek.'