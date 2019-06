Iran flirt met limieten nucleair akkoord

Iran zal donderdag de afspraken uit het nucleaire akkoord van 2015 nog niet breken. Dat gebeurt waarschijnlijk pas na een meeting van de laatste kans vrijdag in Wenen.

Iran overschrijdt de limiet voor verrijkt uranium donderdag nog niet. Dat zeggen diplomaten op basis van de data van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), dat de Iraanse nucleaire activiteiten controleert. Tien dagen geleden veroorzaakte het land wereldwijd beroering met de dreiging tegen 27 juni de afspraken uit het nucleaire akkoord van 2015 te breken.

Het IAEA zei woensdag dat Iran intussen zo'n 200 kilogram laagverrijkt uranium heeft geproduceerd, terwijl de limiet op 202,8 kilogram ligt. Aangezien het land ongeveer 1 kilogram laagverrijkt uranium per dag produceert, wordt de limiet waarschijnlijk tegen het weekend overschreden. 'Ze hebben de grens nog niet bereikt. Dat zal eerder tegen het weekend gebeuren', zei een diplomaat aan het persagentschap Reuters.

Laatste kans om deal te redden

Vrijdag staat in Wenen nog een overleg gepland tussen Iran en vertegenwoordigers van Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en China. Het lijkt de laatste kans om de nucleaire deal te redden. Donderdag ontmoeten de Europese diplomaten in Parijs de Amerikaanse speciaal gezant voor Iran.

Iran heeft de limiet nog niet bereikt. Dat zal eerder tegen het weekend gebeuren. Diplomaat

De Irandeal uit 2015 gold als een van de grootste wapenfeiten van de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama. Iran, de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China kwamen overeen dat Iran zijn nucleaire activiteiten zou beperken in ruil voor de opheffing van de sancties tegen het land en een normalisering van de handelsbetrekkingen. De deal werd gezien als een grote stap voor de stabiliteit in het Midden-Oosten.

Vorig jaar trokken de Verenigde Staten zich uit het akkoord terug, onder leiding van president Donald Trump die het 'de slechtste deal ooit' noemde. Volgens de VS houdt Iran zich niet aan de afspraken, wat het IAEA tegenspreekt. De VS willen vooral een bredere deal met Iran onderhandelen, waarin ook afspraken gemaakt worden over zijn ballistisch raketprogramma en zijn activiteiten in Jemen, Syriƫ en Libanon. Ze legden het land opnieuw sancties op in de hoop het 'met maximale druk' opnieuw aan de onderhandelingstafel te krijgen.

In het nauw

De andere ondertekenaars van het akkoord beloofden Iran dat ze de deal in stand zouden houden, maar daar kwam weinig van terecht. Iran bleef zoals afgesproken zijn nucleaire activiteiten beperken, maar kon niet profiteren van de beloofde voordelen, zoals een versoepeling van de internationale sancties en een normalisering van de handelsbetrekkingen.

In het nauw gedreven door de Amerikaanse sancties en de grootste economische crisis in decennia kondigde Iran begin mei aan dat het zich ook uit de deal terugtrekt als de andere landen niet verzekeren dat het binnen 60 dagen weer olie kan exporteren en handel kan voeren met de wereld. Tien dagen geleden verscherpte het die deadline met de aankondiging dat het tegen 27 juni de limieten uit het akkoord overschrijdt. De Europese landen waarschuwden Iran het akkoord niet te breken, maar ondernamen weinig concrete acties om het land tegemoet te komen.