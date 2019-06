Iran haalt Amerikaanse spionagedrone neer, olie stijgt

De Amerikanen geven toe dat een drone werd neergehaald, maar ontkennen dat dat in het Iraanse luchtruim gebeurde. De prijs voor een vat Brent-olie steeg 3,3 procent tot 63,88 dollar.

De Iraanse Revolutionaire Garde claimt een Amerikaanse 'spionagedrone' te hebben neergeschoten in de zuidelijke provincie Hormozgan. 'Het apparaat werd neergeschoten toen het Iraans luchtruim in de buurt van het district Kouhmobarak in het zuiden binnendrong', maakte de Iraanse staatstelevisie bekend. Volgens Hossein Salami, de bevelhebber van de Revolutionaire Garde, hebben de Verenigde Staten een rode lijn overschreden.

Er waren geen Amerikaanse vliegtuigen actief in het Iraanse luchtruim vandaag. Bill Urban Woordvoerder van het Amerikaanse Central Command

De VS ontkennen dat ze een drone boven Iraans grondgebied hebben laten vliegen. 'Er waren geen Amerikaanse vliegtuigen actief in het Iraanse luchtruim vandaag', zei kapitein Bill Urban, de woordvoerder van het Centrale Commando van het Amerikaanse leger. De Amerikanen geven toe dat een drone werd neergehaald, maar volgens hen gebeurde dat in het internationaal luchtruim. Het zou om een MQ-4C Triton-drone van de Amerikaanse marine gaan.

Volgens de Verenigde Staten probeerde Iran vorige week ook al eens een Amerikaanse drone neer te halen, vlak na de aanslagen op twee tankers in de Golf van Oman. Woensdagnacht zouden de Houthirebellen uit Jemen, die door Iran gesteund worden, ook raketten op Saoedi-Arabië afgevuurd hebben.

Gewapend conflict

Het neerschieten van de drone wakkert de vrees aan dat het een kwestie van tijd is tot de situatie uit de hand loopt. De spanning tussen Iran en de VS is sinds vorig jaar sterk toegenomen, toen de Amerikaanse president Donald Trump een nucleaire deal van 2015 tussen Teheran en grote mogendheden opzegde en sancties oplegde aan het land.

De voorbije weken escaleerde de situatie steeds meer. De VS verscherpten de sancties en stuurden militaire versterking naar de regio. Iran liet dan weer weten dat het zich ook uit de nucleaire deal terugtrekt als de andere ondertekenaars niet verzekeren dat het van de economische voordelen uit de deal kan genieten.