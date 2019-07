Iran neemt buitenlandse tanker in beslag om oliesmokkel

Iran zegt zondag in de Straat van Hormuz een tanker in beslag te hebben genomen waarin olie werd gesmokkeld. Dat maakte een woordvoerder van de Revolutionaire Garde donderdag bekend. Hij zei niet wat de naam van de tanker is en onder welke vlag het schip vaart.

Het zou om hetzelfde schip gaan dat zondag door de Iraanse marine werd weggesleept omdat het technische problemen had en een noodsignaal had uitgezonden. Alle twaalf bemanningsleden werden opgepakt. Iran verdenkt hen ervan illegaal 1 miljoen liter olie van Iraanse smokkelaars naar buitenlandse kopers vervoerd te hebben.

Wurggreep

Het is al een tijd onrustig in de Golf. Sinds de Verenigde Staten zich vorig jaar uit het nucleaire akkoord van 2015 terugtrokken, liepen de spanningen tussen Washington en Teheran op. In een reactie op de economische wurggreep waarin het door Amerikaanse sancties belandde, dreigde Iran er al mee het olietransport in de Straat van Hormuz te verstoren. Een vijfde van de wereldwijd verbruikte olie passeert door de zee-engte tussen Oman en Iran.