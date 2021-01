Iran provoceert met kaping olietanker

Iran laat zijn spierballen rollen. De voorbije dagen volgen de provocaties elkaar op. Dat maakt het voor de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden moeilijker om toenadering te zoeken.

Iran en Zuid-Korea zijn in een diplomatiek dispuut verwikkeld nadat de Iraanse Revolutionaire Garde maandag een olietanker die onder Zuid-Koreaanse vlag vaarde in beslag heeft genomen. De 20 bemanningsleden werden opgepakt en het schip - de Hankuk Chemi - werd naar de Iraanse haven Bandar Abbas gevoerd.

Volgens de Revolutionaire Garde lekte het schip olie in de Straat van Hormuz in de Perzische golf, maar die uitleg lijkt weinig waarschijnlijk. Seoel claimt dat de inbeslagname een vergelding is voor de Zuid-Koreaanse beslissing om zo'n 7 miljard dollar aan Iraanse tegoeden te bevriezen, in het kader van de Amerikaanse sancties tegen Teheran. Het riep dinsdag de Iraanse ambassadeur op het matje en eiste dat het schip snel wordt vrijgegeven.

De voorbije jaren confisqueerde Iran vaker schepen in de Straat van Hormuz om zijn macht tentoon te spreiden. De smalle zeestraat speelt een cruciale rol in de internationale oliehandel.

Geen sancties meer

Vrijwel op hetzelfde moment dat de Revolutionaire Garde het schip enterde, kondigde Iran aan dat het de verrijking van uranium opschroeft tot 20 procent. Dat is fors boven de 3,67 procent die is afgesproken in de Irandeal uit 2015, die moest verhinderen dat Iran een kernwapen zou bouwen.

Beide provocaties staan los van elkaar, maar hebben hetzelfde doel: de internationale gemeenschap onder druk zetten om de sancties tegen Teheran te laten vallen en een nieuw nucleair akkoord te sluiten. Het oude akkoord staat fel onder druk sinds president Donald Trump de Verenigde Staten er in 2018 uit terugtrok en weer sancties invoerde. Die treffen Iran hard, terwijl het land ook worstelt met een economische crisis en de coronapandemie.

De grote vraag is wat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden doet als hij over twee weken aan de macht komt. Hij is van plan naar de Irandeal terug te keren, maar door de recente provocaties wordt dat niet simpel

De voorbije weken liepen de spanningen tussen Iran en de VS verder op. De VS vrezen dat Teheran iets van plan is voor de verjaardag van de moord op de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Ze houden een vliegdekschip paraat in de regio en lieten vorige week B52-bommenwerpers overvliegen. Iran is dan weer woest omdat in december de kernfysicus Mohsen Fakhrizadeh werd vermoord, vermoedelijk door de Amerikaanse bondgenoot Israël.