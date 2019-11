Iran schendt nucleaire deal twee keer in twee dagen

Teheran blijft de Europese landen onder druk zetten om in actie te komen en de deal te redden. Die zijn gealarmeerd. 'Het wordt steeds moeilijker niet te reageren.'

Iran heeft dinsdag voor de tweede keer in twee dagen het internationale akkoord uit 2015 geschonden. President Hassan Rouhani kondigde aan dat hij van plan is centrifuges in de ondergrondse uraniumverrijkingsfabriek Fordow te vullen met gas. Voor de zoveelste keer probeert hij de Europese landen te dwingen de nucleaire deal te redden.

Een van de afspraken uit de deal die Iran in 2015 met de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en Duitsland sloot, was dat Fordow niet langer gebruikt zou worden voor de verrijking van uranium, maar omgevormd zou worden in een technologiecentrum. De fabriek biedt plaats aan 1.044 centrifuges, die in supersonische snelheden draaien om atomische elementen van elkaar te scheiden. In de deal werd afgesproken dat Iran geen uraniumgas meer in die centrifuges mocht injecteren omdat het anders uranium kon verrijken.

'Vanaf woensdag zullen we weer gas injecteren in de centrifuges in Fordow', zei Rouhani in een televisietoespraak. 'Iran blijft toegewijd om achter de schermen onderhandelingen te voeren. De sancties moeten worden opgeheven. Iran moet makkelijk olie kunnen verkopen en het moet toegang hebben tot zijn geld op de banken.'

In het nauw

Het is de vierde keer dit jaar dat Iran de afspraken uit de Irandeal breekt. Die moest garanderen dat Teheran zijn nucleaire activiteiten stopzette in ruil voor een opheffing van de sancties en een dooi in de handelsrelaties. Hoewel de experts van het Internationale Atoomagentschap geen inbreuken op de deal vaststelden, trokken de VS zich vorig jaar uit het akkoord terug en voerden ze weer sancties tegen Iran in.

VS leggen Iran nieuwe sancties op De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd tegen negen personen die banden hebben met de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei. Het gaat onder meer om zijn stafchef, een van zijn zonen en het hoofd van de rechterlijke macht van Iran, zei het Amerikaanse ministerie van Financiën maandag. De Verenigde Staten hebben ook de generale staf van de strijdkrachten van Iran gesanctioneerd. De nieuwe sancties komen precies veertig jaar nadat Iran de Amerikaanse ambassade in Teheran in beslag had genomen en ruim vijftig Amerikanen had gegijzeld.

Iran bleef zijn nucleaire activiteiten beperken, maar kon niet van de beloofde economische voordelen profiteren. In het nauw gedreven kondigde het daarom begin mei aan dat het zich niet langer aan zijn verplichtingen zal houden als de andere landen geen actie ondernemen. Sindsdien produceert het uranium dat voor meer dan 3,67 procent verrijkt is - de bovengrens die in het akkoord was opgenomen - en respecteert het ook de bovengrens van 300 kilogram voor zijn voorraad verrijkt uranium niet meer.

Maandag kondigde het land aan dat het de verrijking van uranium versnelt met een nieuwe generatie van geavanceerde centrifuges. Die kunnen tien keer sneller uranium verrijken dan de centrifuges die in het nucleaire akkoord zijn toegestaan.

Niemandsland

'We kunnen niet zomaar accepteren dat we onze verplichtingen nakomen, maar dat de andere landen dat niet doen', rechtvaardigde Rouhani de zet. Europa reageerde gealarmeerd. 'De Irandeal is een niemandsland geworden', zei een Europese diplomaat tegen het persagentschap Reuters. 'We hebben steeds minder controle, we zien hem enkel verder afbrokkelen. Voor onze geloofwaardigheid wordt het steeds moeilijker niet te reageren.'

