Japan pompt ruim 580 miljard euro in derde steunpakket

'We hebben de nieuwe maatregelen uitgewerkt om de werkgelegenheid op peil te houden, bedrijven te steunen en de economie te herstellen', zei de Japanse premier Yoshihide Suga dinsdag bij de voorstelling van het nieuwe steunpakket. Zijn regering keurde voor 73.600 miljard yen aan maatregelen goed, omgerekend bijna 583 miljard euro.

Het is het derde stimulusprogramma dat Japan dit jaar uitrolt om de impact van de coronapandemie te verzachten. Alles bij elkaar trok Tokio zo'n 2.400 miljard euro uit, ruim 60 procent van het bruto binnenlands product. Van het nieuwe pakket gaat meer dan de helft naar investeringen, overheidsuitgaven en leningen voor bedrijven. Er komt ook een verlenging van de subsidieregeling om de consumptie aan te zwengelen.

Derde coronagolf

De Japanse economie, de op twee na grootste ter wereld, tekende in het derde kwartaal een verrassend sterk herstel op van 5,3 procent tegenover het vorige kwartaal. Maar volgens herziene cijfers kreeg de economie in dat tweede kwartaal ook de grootste klap sinds 1945, met een krimp van 8,2 procent. Analisten verwachten dat het herstel in de laatste drie maanden afzwakt omdat Japan heeft af te rekenen met een derde coronagolf.