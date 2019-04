Japan verrast met nieuwe naam keizerlijk tijdperk

Voor het eerst in 1.300 jaar komt de nieuwe naam niet uit oude Chinese teksten, maar uit een Japanse gedichtencollectie. Het is nog maar eens een teken van de groeiende nationale assertiviteit van de conservatieve regering van premier Shinzo Abe.

Voor de 127 miljoen Japanners is een periode van gespannen afwachten voorbij. Maandag kwamen ze eindelijk de naam van de nieuwe keizerlijke periode te weten: Reiwa. Die gaat in op 1 mei, als de oude keizer Akihito aftreedt en zijn oudste zoon Naruhito aan de macht komt.

Bij een nieuwe keizer hoort volgens de aloude Japanse traditie een nieuwe jaartelling, met een naam die aangeeft wat de wens of het motto van de nieuwe periode wordt. 34 procent van de Japanners volgt enkel de Japanse jaartelling, de rest volgt de westerse of een combinatie van beide.

Bedrijven en ambtenaren hebben nu een maand de tijd om hun computersystemen en papierwerk te updaten, want de nieuwe naam komt overal op: van officiƫle documenten en kranten tot kalenders en munten.

Subtiel autoritair

De onthulling werd met grote belangstelling gevolgd. In Tokio en andere steden konden de inwoners op grote schermen zien hoe kabinetssecretaris Yoshihide Suga een wit bord omhooghield met twee zwarte karakters die Reiwa spelden. Wat de naam precies betekent, blijft wat vaag. Voor de meeste Japanners is het een compleet onbekend woord. Rei betekent meestal bevel, waardoor het voor sommige Japanners autoritair overkomt, maar het kan ook goed en prachtig betekenen. Wa staat voor vrede of harmonie.