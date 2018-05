Japanse economie krimpt voor het eerst in twee jaar

De Japanse premier, Shinzo Abe, heeft zich woensdagmorgen mogelijk in zijn ontbijt verslikt. Want na acht kwartalen groei heeft de derde economie ter wereld tijdens de periode januari-maart weer een tik geïncasseerd.

Langzaam herstel

'Geen recessie'

'Japan is niet op weg naar een recessie', stelde Hiroshi Miyazaki van UFJ Morgan Stanley Securities. 'Maar het is wel duidelijk dat de economie op lange termijn aan een trager tempo zal groeien.'

Impact beleid Trump

Ten slotte zijn er twijfels over de politieke toekomst van premier Abe. Bij ondernemers ligt die goed in de markt. Maar zijn imago kreeg recent een deuk door een reeks schandalen. Het is dan ook onduidelijk of hij begin september opnieuw tot leider van zijn Liberaal-Democratische Partij verkozen raakt.