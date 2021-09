Japanse flamboyantie

Wie wordt premier van Japan? Een klassieke grijze muis, voor het eerst een vrouw of zowaar een vlot twitterende non-conformist?

Zelfs in het conformistische Japan biedt grijze afstandelijkheid geen jobzekerheid meer. De 72-jarige Yoshihide Suga, gezegend met het charisma van een verwelkte kersenbloesem, wordt een gebrekkige covidaanpak verweten en kondigde na een jaar al zijn vertrek als premier aan. Woensdag kiest zijn Liberaal-Democratische Partij (LDP) een van de vier kandidaat-opvolgers. Die moet bij de verkiezingen in november de parlementaire almacht redden.

Schermvullende weergave Yoshihide Suga stopt al na een jaar als Japans premier. ©AFP

Sanae Takaichi en Seiko Noda, beiden ex-ministers van Binnenlandse Zaken, willen de eerste vrouwelijke Japanse premier ooit worden. Vooral de conservatieve Takaichi kan verrassen als poulain van Shinzo Abe, de langst regerende 'shushō' in 's lands geschiedenis.

Lees Meer Olympische coronakater duwt Japanse premier Suga naar de exit

Fumio Kishida, een klassieke kleurloze consensusbouwer, geldt dan weer als de veilige keuze. De topfavoriet heet Taro Kono, zoals Kishida een gewezen minister van Buitenlandse Zaken en Defensie. Met dank aan zijn zeldzame mix van dynastiek insiderkrediet en - naar Japanse normen - flamboyante parler-vrai.

Topfavoriet Taro Kono bezit een zeldzame mix van dynastiek insiderkrediet en flamboyante parler-vrai.

Vader Yohei was voorzitter van de LDP, grootvader Ichiro vicepremier en grootoom Kenzo presideerde over het hogerhuis. Tegelijk is de 58-jarige Kono junior best jong in een land waar anciënniteit met een diepe buiging bejegend wordt.

Kono werd erg populair als minister voor coronavaccins, hoewel nog maar 57 procent van de bevolking volledig ingeënt werd. Hij communiceert vlot met zijn 2,4 miljoen volgers op Twitter - ook in vloeiend Engels, een gevolg van zijn studies in de VS. En hij verschijnt al eens zonder das en in hipsterbretellen.

Investeerders smullen van zijn belofte miljarden in de economie te pompen en economische en ecologische hervormingen door te voeren. Lang voor de ramp in Fukushima verzette hij zich al tegen kernenergie. Helemaal afwijkend: Kono pleit voor het homohuwelijk, en wil dat getrouwde vrouwen hun meisjesnaam kunnen behouden.

Te veel heiligschennis voor de traditionalisten van de LDP? Best mogelijk dat de partijbonzen alsnog Kishida of Takaichi kiezen. Anderzijds, in hun achterafkamertjes hesen ze Suga onbedreigd op het schild. Vijftig tinten grijs later blijkt dat geen succesformule.