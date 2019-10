Jarige Volksrepubliek China blaakt van zelfvertrouwen

Met veel poeha blaast communistisch China dinsdag 70 kaarsjes uit. Het zelfvertrouwen is groot, zegt China-kenner Ties Dams. ‘De tijd is gekomen om de oude positie als wereldmacht opnieuw op te eisen.’

Het Chinese regime trekt dinsdag alle registers open om de 70ste verjaardag van de Volksrepubliek te vieren. Het wordt een feest zonder weerga dat China’s status als supermogendheid moet bevestigen. Blikvanger is een militaire parade waar het Rode Leger zijn nieuwste wapentuig zal etaleren ter illustratie van het zelfvertrouwen, waarna president Xi Jinping de zegeningen van de communistische heilstaat zal bewieroken.

‘Het Chinese volk heeft zich verzet’, zei Mao Zedong op 1 oktober 1949 toen hij de oprichting van de Volksrepubliek aankondigde. Na een brutale bezetting door Japan en een bloedige burgeroorlog was China een enorme puinhoop. Blind despotisme en verstikkend wanbeleid stortten het land onder Mao nog meer de dieperik in. Hongersnood en staatsterreur kostten aan tientallen miljoenen mensen het leven. Pas na Mao’s dood in 1976 krabbelde China weer recht.

Anno 2019 is China uitgegroeid tot een wereldmacht die niet alleen economisch zijn plaats in de wereld opeist. ‘Het Chinese leiderschap gelooft rotsvast dat de geschiedenis cyclisch is’, zegt Ties Dams, China-expert en auteur van ‘De nieuwe keizer’, een voortreffelijke biografie van president Xi. ‘China was ooit een wereldmacht maar belandde in de marginaliteit omdat het land blind was gebleven voor de moderniteit. Nu is de tijd gekomen om de oude positie weer op te eisen.’

Het ziet er dus niet naar uit dat China de weg opgaat van de Sovjet-Unie?

Ties Dams: ‘De val van de Sovjet-Unie is echt een schrikbeeld voor de Chinese leiders. Toen hij aan de macht kwam, liet Xi meteen een onderzoek uitvoeren naar de oorzaken van de Sovjetimplosie. Daaruit bleek dat de Sovjet-Unie te kwetsbaar was voor westerse ondermijning en onnodig politieke vrijheden had toegestaan, terwijl het land daar niet klaar voor was. Die conclusies liet Xi in een documentaire gieten die elke communistische bestuurder moest bekijken.’

Ondanks de gruwel onder Mao’s dictatuur is er geen spoor van democratie. Hoe komt dat?

Dams: ‘Wij in het Westen dachten inderdaad dat China na de rampspoed onder Mao zou opschuiven naar een democratie. Maar zo zien de Chinezen dat niet. De chaos en het lijden liggen nog dicht aan de oppervlakte van de publieke herinnering. Wat de Chinezen, of alvast de leiders in Peking, leerden was dat een strakker en professioneler bestuur noodzakelijk was om het land in goede banen te leiden. Onder Xi is ondubbelzinnig sprake van een autoritair regime. Maar dat staat ten dienste van een stabiele samenleving.’

Als grote gangmaker van de renaissance wordt Xi de sterkste Chinese leider sinds Mao genoemd.

Dams: ‘Xi is een pak machtiger dan zijn voorgangers. En net als Mao heeft hij een personencultus uitgebouwd om zijn positie te betonneren. Westerse diplomaten in Peking vertelden me dat bureaucraten elkaar vroeger tegenspraken omdat ze vooral voor de eigen winkel praatten. Nu begint elk gesprek met een functionaris met de mededeling ‘Zoals voorzitter Xi zegt...’ Bovendien heeft de communistische partij haar greep op alle facetten van de samenleving onder zijn leiding verstrakt.’

Het rijtje autocraten wordt steeds langer. Hoort Xi daarin thuis?

Dams: ‘Volgens mij was Poetin een pionier op dat vlak. Maar Rusland is, onder meer door zijn manke economie, een zwakke speler in de internationale diplomatie. China heeft wel het vermogen om een alternatieve wereldorde uit te bouwen naast het westerse liberale model. Je ziet het ook in de propaganda die China vooral op de middenklasse in Azië en Afrika afvuurt. Het Westen wordt stelselmatig afgeschilderd als chaotisch en hoogmoedig. Onder Xi is het land steeds assertiever en houdt het zich niet meer aan het adagium van oud-leider Deng Xiaoping: ‘Hou je kop laag en wacht gewoon af’.’

China is een ‘beschaafde hegemoon’, schreef u eerder. Wat bedoelt u?

Dams: ‘China ziet zichzelf als dominante kracht in de wereld maar het is beschaafd omdat het landen in hun waarde laat. De Chinezen nemen naar eigen zeggen alle landen op sleeptouw die zogezegd niet hebben kunnen profiteren van het westerse liberalisme. Op dat vlak is de Amerikaanse president Trump ideaal voor de Chinese pr-campagne. Er is geen beter gezicht als ‘onbeschaafde hegemoon’ om het verschil met China in de verf te zetten.’

Is China fel verzwakt door de handelsoorlog die Trump heeft uitgelokt?

Dams: ‘Helemaal niet. Het Chinese leiderschap zal zo’n crisis altijd in zijn eigen voordeel draaien om in eigen land sterker in het zadel te zitten. De handelsoorlog helpt enorm bij de economische omschakeling die China sowieso moet maken, van een exporteconomie naar een hoogtechnologische consumptie-economie. De pijn die met die transitie gepaard gaat, kan op Trump worden afgeschoven.’