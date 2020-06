Johnson belooft Hongkong steun tegen Chinese machtsgreep

Het Verenigd Koninkrijk laat de bevolking van Hongkong niet in de steek als China een omstreden veiligheidswet invoert. Dat heeft premier Boris Johnson laten verstaan.

'Hongkong is een succes omdat de mensen vrij zijn', schreef Johnson woensdag in de Britse krant The Times. Maar die vrijheid staat onder steeds meer druk, vreest de Britse premier. Hij verwees naar de plannen voor de invoering van een nationale veiligheidswet.

Johnson benadrukte dat zo'n demarche in strijd is met de afspraken die Londen en Peking maakten in de aanloop naar de overdracht van Hongkong in 1997. Toen kreeg China de controle over Hongkong op voorwaarde dat de stadstaat een ruime mate van autonomie zou behouden.

'Veel inwoners van Hongkong vrezen dat hun manier van leven - die China beloofde te respecteren - wordt bedreigd', schreef Johnson. Hij benadrukte dat het akkoord over de overdracht een 'wettelijk bindend verdrag is dat is geregistreerd bij de Verenigde Naties'.

Buitenlandse inmenging

Het Chinese parlement keurde vorige week een besluit goed om wetten voor Hongkong te maken om opruiing, afscheiding, terrorisme en buitenlandse inmenging in te dammen. Beveiligings- en inlichtingenagenten van het vasteland kunnen dan voor het eerst in de stad gestationeerd zijn.

Als China doorgaat, kan het Verenigd Koninkrijk niet met een gerust geweten de schouders ophalen en weglopen. Boris Johnson Brits premier

'Als China doorgaat, kan het Verenigd Koninkrijk niet met een gerust geweten de schouders ophalen en weglopen', waarschuwde Johnson. 'In plaats daarvan zullen we onze verplichtingen nakomen en een alternatief bieden.'

Johnson beloofde dat de houders van Britse paspoorten in Hongkong uitzicht krijgen op het Britse staatsburgerschap, waardoor ze zich in het VK kunnen vestigen. Er zijn ongeveer 350.000 houders van zo'n paspoort in Hongkong. Nog eens 2,5 miljoen komen ervoor in aanmerking, zei Johnson.

Parel van Hongkong

De Britse premier sprak een dag nadat zijn minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, de Chinese plannen had veroordeeld. Raab zei dinsdag dat China met zijn hardhandig optreden de 'parel' van Hongkong vernietigt.