Kim Jong-un biecht economisch falen op

In een zeldzame bui van openhartigheid heeft de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un toegegeven dat zijn economisch beleid een flop is.

In de hoofdstad Pyongyang zijn deze week bijna 5.000 afgevaardigden van de regerende Arbeiderspartij bijeen voor een congres. In zijn openingsrede waarschuwde Kim Jong-un dat de economie niet soepel draait. De doelstellingen in het vijfjarenplan uit 2016, dat eind vorig jaar afliep, zijn 'in bijna alle sectoren ruimschoots gemist', zei hij.