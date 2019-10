Kim Jong-un galoppeert mythische vulkaan op

De vraag is of het paardenuitje meer is dan een fotoshoot. KCNA gaf mee dat het Kim Jong-un geïnspireerd heeft tot 'een grote operatie die de wereld met verstomming zal slaan'. Het is onduidelijk wat die operatie inhoudt, maar het zou niet de eerste keer zijn dat een bezoek aan Paektu volgt op of voorafgaat aan een belangrijke beslissing. Zo trok Kim in 2017 naar de berg nadat Pyongyang enkele dagen eerder zijn grootste intercontinentale ballistische raket tot dan had gelanceerd.