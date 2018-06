Kim Jong-un in China

De Noord-Koreaanse leider is dinsdag in de Chinese hoofdstad Peking aangekomen voor een tweedaags bezoek.

Hij brengt er bij de Chinese leiders verslag uit over de top met de Amerikaanse president Donald Trump afgelopen week in Singapore. De Chinese president Xi Jinping ontving Kim Jong-un met een militaire ceremonie in de Grote Hal van het Volk.

Kim bezocht China dit jaar al twee keer. In maart was hij in Peking, in mei in de noordoostelijke stad Dalian, telkens voor gesprekken met Xi. China is de belangrijkste (handels)partner van Noord-Korea.