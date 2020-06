Kim Jong-un verbreekt contact met Zuid-Korea

Noord-Korea heeft dinsdag de communicatiekanalen met Zuid-Korea afgesloten. Kim Jong-un zet daarmee weer druk op de ketel.

Het Noord-Koreaanse nieuwsagentschap KCNA meldde dinsdag dat de communicatielijnen met Zuid-Korea worden gesloten. Ook de hotline tussen leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in wordt verbroken.

De demarche komt er volgens KCNA omdat de Zuid-Koreanen 'vijandige handelingen' tegen het noorden uitvoerden. Dat is mogelijk een verwijzing naar de activisten die eind mei met ballonnen een half miljoen pamfletten tegen Kim Jong-un dropten op Noord-Koreaanse bodem.

Volgens Noord-Korea staat de Zuid-Koreaanse regering de acties oogluikend toe. Om Seoel onder druk te zetten de activisten te stoppen, dreigde Kim vorige week een militair akkoord op te zeggen en een verbindingsbureau op de grens te sluiten.

Beproefde tactiek

Het opschorten van de communicatie is een beproefde tactiek van het Noord-Koreaanse bewind. Het wil daarmee druk zetten op de autoriteiten in Zuid-Korea, die gebrand zijn om de lijnen open te houden, al was het maar om te vermijden dat het door een misverstand tot een gewapend treffen komt.

49 Hotlines Tussen Noord- en Zuid-Korea bestaan zeker 49 communicatielijnen, vooral over militaire en diplomatieke kwesties.

Tussen beide landen bestaan zeker 49 hotlines over uiteenlopende onderwerpen, van economische toenadering over humanitaire hulp tot de coördinatie van lucht- en zeevaart. De meeste communicatiekanalen gaan over diplomatie en militaire kwesties.

Zware sancties

Kim probeert met het afkappen van de communicatie een wig te drijven tussen Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Seoel heeft zich achter de zware sancties geschaard waarmee de Amerikaanse president Donald Trump 'maximale druk' wil zetten op Noord-Korea.

De Zuid-Koreaanse president Moon probeerde onlangs wel het sanctieregime af te zwakken. Hij stelde voor een deel van de economische en handelsrelaties te herstellen, die goed zijn voor zo'n 10 procent van de Noord-Koreaanse economie. Maar de Noord-Koreanen reageerden niet op het aanbod.

Zachte aanpak

Het is onwaarschijnlijk dat Trump Seoel toestemming zal geven voor uitzonderingen op de sancties. De Amerikanen zijn ontstemd over de in hun ogen te zachte aanpak door Zuid-Korea. Door Kim steeds tegemoet te komen, stimuleert Moon alleen maar diens provocaties.