Kim Jong-un woont concert bij van Zuid-Koreaanse artiesten

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn echtgenote hebben zondag in Pyongyang een optreden bijgewoond van Zuid-Koreaanse artiesten.

Het is de eerste keer in meer dan tien jaar dat er nog eens Zuid-Koreanen optraden in de hoofdstad van het communistische land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Cultuur.

Het concert kadert in de diplomatieke dooi tussen beide landen. Op het podium van het Groot Theater van Pyongyang, goed voor 1.500 zitplaatsen, stonden zondagavond onder meer sterren van de (uit Zuid-Korea afkomstige) K-pop, dansers en taekwondo-beoefenaars. In totaal kwamen 120 Zuid-Koreanen over naar Pyongyang.

Dinsdag treden de Zuid-Koreanen samen met Noord-Koreaanse artiesten op.

Trump

Op 27 april zal de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de president van Zuid-Korea, Moon Jae-in, ontmoeten. Het is hun eerste treffen en pas het derde in zijn soort sinds de opdeling van het Koreaanse schiereiland in 1953.