Kirgizië en Tadzjikistan sluiten wapenstilstand

Het conflict tussen Kirgizië en Tadzjikistan is volgens het Russische staatspersbureau Tass bijgelegd.

De veiligheidsfunctionarissen Kamtsjibek Tasjiev en Saimoemin Jatimov, die de onderhandelingen leidden, hebben zaterdag overeenstemming bereikt over een volledige wapenstilstand in het omstreden grensgebied van beide Centraal-Aziatische landen. De aanwezige troepen worden teruggetrokken.

Tasjiev en Jatimov voerden overleg in de Kirgizische provincie Batken, dat enkele Tadzjiekse enclaves heeft. Ze spraken behalve een staakt-het-vuren ook af te werken aan blijvende vrede en stabiliteit. Volgens de nieuwsdienst AKI zei Jatimov er vertrouwen in te hebben dat alle onderlinge problemen tussen beide voormalige Sovjetrepublieken in de nabije toekomst worden gladgestreken.