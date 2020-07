Kledingmerken onder druk door Oeigoerse dwangarbeid

Actiegroepen verhogen de druk op internationale merken om de banden te verbreken met de Chinese regio Xinjiang, waar de Oeigoerse bevolking dwangarbeid verricht in de katoenpluk en in kledingfabrieken.

Een alliantie van meer dan 180 organisaties slaakte donderdag een noodkreet over de massale mensenrechtenschendingen in Xinjiang, een overwegend islamitische provincie in het noorden van China. Daar worden de lokale Oeigoeren - een islamitische volk van Turkse oorsprong - al jaren systematisch onderdrukt door de Chinese autoriteiten. Ook andere moslimminderheden zijn het slachtoffer van discriminatie.

Veel merken zijn al jaren op de hoogte van de groeiende stapel bewijs voor de uitbuiting van Oeigoeren. Peter Irwin Woordvoerder Uyghur Human Rights Project

De organisaties richtten donderdag het vizier op internationale kledingmerken en -distributeurs. 'Veel merken zijn al jaren op de hoogte van de groeiende stapel bewijs voor de uitbuiting van Oeigoeren', zei woordvoerder Peter Irwin. 'Maar ze zullen hun onethische praktijken niet stopzetten totdat ze geconfronteerd worden met het risico op reputatieschade en de kans dat consumenten hun producten niet meer kopen.'

Medeplichtig

Volgens de actiegroepen zijn kledingmerken medeplichtig aan de mensenrechtenschendingen in Xinjiang zolang ze zaken doen met de regio. Uit onderzoek blijkt dat veel Oeigoeren dwangarbeid verrichten in de katoenpluk. Xinjiang is goed voor 84 procent van de Chinese katoenindustrie en 20 procent van de wereldproductie. Een vijfde van de kleding die wereldwijd in de winkelrekken hangt, is gedeeltelijk het resultaat van dwangarbeid.

20% Katoen Een vijfde van de internationale katoenproductie komt uit de provincie Xinjiang.

De Thomson Reuters Foundation, een liefdadigheidsstichting, vroeg een reactie aan ruim 30 belangrijke kledingmerken. Het gros antwoordde niet rechtstreeks op de vraag en benadrukte dat ze een beleid hebben tegen dwangarbeid. Alle bedrijven die reageerden, zeiden dat ze geen banden hebben met Xinjiang maar de meeste kon niet garanderen dat ze geen katoen uit de regio gebruiken.

Heropvoedingskampen

Mensenrechtengroepen waarschuwen al langer voor de massale onderdrukking van de Oeigoeren. Tussen 1 en 1,8 miljoen van hen zitten in zogenaamde heropvoedingskampen, waar ze worden gehersenspoeld en mishandeld. Het Chinese regime ontkende lang het bestaan van de kampen, tot er beelden opdoken. Toen beweerde het dat het ging om opleidingscentra waar de lokale bevolking een vak kon leren.