Korea-kenner Criekemans: 'China kan profiteren van vredesakkoord'

Een vredesakkoord in zicht en een voornemen op een volledige 'denuclearisering' van het Koreaanse schiereiland: de ontmoeting tussen de Kim Jung-un en Moon Jae-in lijkt een doorslaand succes. Hoogleraar Internationale Pdavid crolitiek David Criekemans: 'Als een vredesakkoord er komt, dan zal Amerika een symbolische actie moeten ondernemen.'

Voorlopig lijkt het een naar Koreaanse normen bijzonder amicabele ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Op het menu stond zelfs rösti als teken van verzoening, want Kim woonde in zijn jeugd in Zwitserland. Op de top, pas de derde in de geschiedenis tussen Koreaanse leiders, is er voor het eerst sprake van vrede. Professor Criekemans schat de situatie in.

In hoeverre was de verzoening tussen Noord- en Zuid-Korea te verwachten?

David Criekemans: 'Het was al geweten dat de meeting er zou komen en dat die goed was voorbereid, maar dat een volledige denuclearisering van het Koreaanse schiereiland op tafel ligt, is toch nieuw en verrassend. Al moeten we achterdochtig blijven, er is nog niets beslist.'

Waarom is de houding van Kim tegenover Zuid-Korea plots zo vriendelijk?

Criekemans: 'Het kan zijn dat de economische sancties van de VS aan het doorwegen waren en dat het klokje tikte om zich toegeeflijker op te stellen tegenover de rest van de wereld.'

'Een andere mogelijke verklaring is meer politiek. We weten dat er enkele weken geleden een geheime meeting was in Peking tussen Kim en Chinees president Xi Jinping. De denuclearisering kan daar besproken zijn geweest. Op die manier wordt de inmenging van Verenigde Staten in de kwestie overbodig en dat wil China wel.'

Hoe waarschijnlijk acht u het dat Noord- en Zuid-Korea een vredesakkoord sluiten?

Criekemans: 'Het is mogelijk, maar dan moeten er formele onderhandelingen komen. Er zullen meerdere partijen aan tafel moeten zitten, dus niet alleen Noord- en Zuid-Korea maar ook China en de Verenigde Staten.'

'De top tussen Trump en Kim (begin juni, red.) zal dan misschien een meeting worden waar de focus ligt op agendasetting, in plaats van op onderhandelingen over de denuclearisering.'

Schermvullende weergave Een vredesakkoord tussen de twee Korea's maakt de rol van de VS overbodig in de kwestie, volgens professor Criekemans. ©REUTERS

Wat zullen de gevolgen zijn van officiële vrede?