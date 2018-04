Korea's beginnen 'nieuwe geschiedenis'

Kim Jong-un stak vrijdagmorgen als eerste Noord-Koreaanse leider de grens met Zuid-Korea over sinds het einde van de Koreaanse oorlog van 1950-1953.

Het historische moment werd live uitgezonden. Aan de overkant van de demarcatielijn stond de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in Kim op te wachten. 'Aangename kennismaking', zei Moon, terwijl beide leiders elkaar de hand schudden. Op verzoek van Kim staken ze daarna hand in hand ook samen even de grens naar Noord-Korea over, om vervolgens weer terug over de drempel naar het zuiden te wandelen. Daar stond een erehaag hen op te wachten.

Schermvullende weergave Noord-Koreaans leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in steken samen de demarcatielijn over tussen beide landen. ©REUTERS

De leiders van Zuid- en Noord-Korea - die technisch gezien nog steeds in oorlog zijn - ontmoeten elkaar in Panmunjeom, het dorp in de gedemilitariseerde zone waar in 1953 de niet-geformaliseerde wapenstilstand tussen beide Korea's werd ondertekend.

Een van de belangrijkste onderwerpen tijdens de historische bijeenkomst is het nucleaire programma van Noord-Korea, de grootste bron van spanning tussen beide landen. Ook wordt er voorzichtig aan gedacht om de wapenstilstand uit 1953 eindelijk om te zetten in de vredesakkoord. 'Een nieuwe geschiedenis begint vandaag', schreef Kim in het gastenboek van het Vredeshuis, het paviljoen in de gedemilitariseerde zone waar de gesprekken plaatsvinden.

Schermvullende weergave Noord-Koreaans leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. ©EPA

In de aanloop naar de top kondigde Pyongyang aan dat het zijn kernproeven en rakettentests zou beëindigen, een bekendmaking die evenwel op scepticisme onthaald werd door experts, die twijfelen aan de reële bedoelingen van Kim Jong-un.

Na hun onderhoud zullen beide leiders elk apart lunchen om vervolgens in de namiddag samen een herdenkingsboom te planten. Vrijdagavond zal het duo samen dineren en een afscheidsceremonie bijwonen.

Schermvullende weergave Het Witte Huis publiceerde donderdag foto's van de ontmoeting die Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo onlangs had met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. ©EPA

De historische top geldt als een opmaat voor de al even unieke top tussen Kim en Amerikaans president Donald Trump. Die zal waarschijnlijk in mei of juni plaatsvinden. Trump, die vorige zomer nog dreigde met 'fire and fury' te reageren op de Noord-Koreaanse nucleaire ambities, stuurde onlangs al zijn nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, ex-CIA-baas Mike Pompeo, naar Pyongyang om er Kim te ontmoeten.