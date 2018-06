Korea-top blijft hangen in vage intenties

Na de 'historische' top tussen Donald Trump en Kim Jong-un moet het echte werk pas beginnen. Succes is verre van verzekerd.

‘We willen allebei iets doen’, zei de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag in Singapore, waar hij zijn langverwachte ontmoeting had met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Naar de top was reikhalzend uitgekeken omdat die na decennia van hoogoplopende spanningen een uitweg kon bieden uit de Koreaanse crisis, die vorig jaar piekte toen Trump dreigde met ‘vuur en toorn’ na een rist Noord-Koreaanse rakettests.

In Singapore was van die animositeit geen spoor. ‘We hebben een zeer speciale relatie ontwikkeld’, zei Trump na een gesprek onder vier ogen met Kim. De Noord-Koreaanse leider vulde aan: ‘We laten het verleden achter ons.’

'Vrede en welvaart'

De historische ontmoeting - de eerste tussen een Amerikaanse president in functie en een Noord-Koreaanse leider - leverde alvast een ronkende verklaring op waarin beide leiders hun intenties vastlegden. Het ultieme doel is ‘vrede en welvaart’ te verwezenlijken.

Het viel op dat in de slotverklaring slechts een concreet thema werd aangehaald: de ‘complete denuclearisering van het Koreaanse schiereiland’. Kim zegde toe zijn schouders te zetten onder dat proces, dat volgens Trump ‘zeer, zeer snel’ begint.

Voor concrete afspraken is het echter wachten op verdere onderhandelingen. En de uitwerking daarvan belooft aartsmoeilijk te worden. Al was het maar omdat de VS en Noord-Korea het begrip ‘complete denuclearisering’ helemaal anders invullen.

Militaire bescherming

Voor Trump is het simpel: Kim Jong-un moet zijn kernwapens vernietigen. Maar Kim ziet het ruimer en hamert op een volledige nucleaire ontwapening van het schiereiland. Dat betekent dat de Amerikanen hun militaire bescherming van Zuid-Korea moeten opgeven.

Kim Jong-un ziet zijn kernwapens als een soort levensverzekering

Het Noord-Koreaanse regime heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het zijn nucleaire arsenaal beschouwt als een soort levensverzekering. Want niets belet dat de VS, eens Kim zijn kernwapens heeft opgegeven, alles in het werk stellen om diens bewind omver te werpen.

Het cruciale woord hier is 'Libië'. Kim is niet vergeten dat de Libische leider Muammar Khadaffi in 2011 brutaal aan zijn einde kwam door een opstand die door de NAVO werd ondersteund. Dat gebeurde enkele jaren nadat Khadaffi zijn massavernietigingswapens had opgegeven.

Vage belofte

De top in Singapore was niet bedoeld om knopen door te hakken. Maar de slotverklaring oogde, op de vage belofte van nucleaire ontwapening, wel erg mager. Er was alleen nog sprake van de repatriëring van vermiste of gesneuvelde soldaten die deelnamen aan de Korea-oorlog van 1950-1953.

De tekst verwees niet naar de ondertekening van een vredesverdrag dat een einde moet maken aan die oorlog. 65 jaar na datum blijven beide Korea's officieel in staat van oorlog. Kim en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in hadden zo'n vredesverdrag in het vooruitzicht gesteld tijdens een recente ontmoeting.

Amerikaanse sancties

Waar ook met geen woord over werd gerept, zijn de Amerikaanse sancties tegen Noord-Korea. Trump liet al weten dat hij de druk op Pyongyang verschroeiend hoog houdt zolang het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal niet is vernietigd.

Trump wil de sancties tegen Pyongyang verschroeiend hoog houden

Dat is echter een schop tegen het zere been van Kim, die hoopt op een geleidelijke afbouw van de sancties. Maar zo'n stapsgewijze aanpak - waarbij de druk langzaam werd verlicht in ruil voor concessies door Noord-Korea - bleek in het verleden niet te werken.

Naast de spraakverwarring over de term 'denuclearisering' beloven de Amerikaanse sancties het belangrijkste obstakel te worden voor de onderhandelingen die volgen op de top. Er zijn immers signalen dat Noord-Korea op zwart zaad zit en dringend nood heeft aan een reddingsboei.

Definitieve ontmijning

De ontmoeting in Singapore was zonder overdrijven historisch te noemen. Maar het is verre van zeker of het amicale onderonsje tussen Trump en Kim tot een definitieve ontmijning van het Koreaanse conflict leidt.