'Land van het jaar' trekt naar de stembus

Oezbekistan is nog verre van een modeldemocratie, maar The Economist looft het Centraal-Aziatische land voor de doorgevoerde hervormingen.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE) zal het verloop van de stemming observeren en zal maandag haar bevindingen voorstellen. De organisatie heeft herhaaldelijk hervormingen in het verkiezingsproces aan Oezbekistan aanbevolen na eerdere verkiezingen.

Mirziyoyev verraste echter met hervormingen, in die mate dat The Economist in zijn jongste editie Oezbekistan tot 'Land van het Jaar' bekroont. Niet omdat het land nu een modeldemocratie is, verre van, wel omdat het land het voorbije jaar het meest vorderingen heeft gemaakt.