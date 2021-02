Leger berooft staatshoofd Myanmar weer van vrijheid

De Myanmarese regeringsleider en voormalige Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi is gevangengezet door haar eigen leger. Het is de jongste in een reeks confrontaties tussen Suu Kyi en de militairen.

Van dissidente tot staatshoofd en weer af. De positie van Aung San Suu Kyi (75) in Myanmar is in dertig jaar van het ene uiterste naar het andere overgeslagen. Even tumultueus is haar relatie met het leger, dat maandag een staatsgreep pleegde en de regeringsleidster heeft gevangengezet.

Aung San Suu Kyi is twee als haar vader, een onafhankelijkheidsstrijder, in 1947 wordt vermoord. Samen met haar moeder vertrekt ze naar India, dat tot op de dag van vandaag op goede voet staat met Myanmar en Suu Kyi. In Engeland, waar ze aan Oxford studeert, leert ze eind jaren zestig haar latere man kennen.

Toch keert Suu Kyi terug naar haar geboorteland. In 1988, op haar 43ste, beslist ze voor haar zieke moeder te zorgen. De politieke onrust op dat moment, met burgers die massaal democratische hervormingen eisen, laat haar echter niet koud. ‘Ik kon als de dochter van mijn vader niet onverschillig blijven voor alles wat gaande was’, zegt ze ze in een toespraak.

Een jaar later grijpt het leger de macht en wordt Suu Kyi een eerste keer thuis opgesloten. Dat belet haar en haar partij, de Nationale Liga voor Democratie (NLD), niet de verkiezingen te winnen. De militaire junta weigert de uitslag te erkennen. Voor haar vreedzaam verzet ontvangt Suu Kyi een jaar later de Nobelprijs van de Vrede en groeit ze uit tot een internationale bekendheid.

Tussen 1987 en 2010 heeft Suu Kyi er in totaal vijftien jaar huisarrest opzitten.

De jaren daarop wisselen huisarresten en vrijlatingen af. Als haar man in 1999 in Groot-Brittannië op sterven ligt, durft ze hem niet te bezoeken uit vrees Myanmar niet meer binnen te mogen bij haar terugkeer. Eind 2010 mag ze dan toch haar huis verlaten. Haar vrijlating past in de hervormingen van de militaire junta. Ze heeft er in totaal 15 jaar huisarrest opzitten.

Gevallen icoon

Suu Kyi gooit zich opnieuw in de politieke strijd en leidt in 2015 haar NLD naar een verpletterende overwinning bij de eerste vrije verkiezingen sinds het einde van de militaire junta in 2011.

Hoewel de grondwet haar verbiedt president te worden omdat ze buitenlandse kinderen heeft, wordt ze algemeen als het staatshoofd beschouwd. Na bijna dertig jaar dissidentie krijgt ze de macht in handen.

Haar beleid doet de internationale gemeenschap naar adem happen. In 2017 vluchtten honderdduizenden Rohingya, de moslimminderheid in Myanmar, het land uit na een dodelijke militaire repressie. Suu Kyi wordt ervan beschuldigd massamoorden en verkrachtingen toe te staan en krijgt een genocideklacht bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag aan haar been.

Als ze zich moet verdedigen in Den Haag leidt dat tot een keerpunt in haar internationale reputatie.

Haar relatie met het leger blijft troebel. Los van welke regering aan de macht is, controleert het leger een vierde van de parlementszetels en drie belangrijke ministerposten (binnenlandse zaken, defensie en migratie). Een overblijfsel van de militaire junta.

Als ze zich moet verdedigen in Den Haag leidt dat tot een keerpunt in haar internationale reputatie. Suu Kyi springt in de bres voor het leger en zijn leiders, die haar vijftien jaar onder huisarrest hadden geplaatst. Maar ondanks de internationale aversie blijft ze in haar thuisland populair. ‘We steunen moeder Suu’, klinkt het bij haar achterban.

‘Protesteer’

Haar verstandhouding met het leger krijgt in 2020 weer een deuk. Bij de parlementsverkiezingen van 8 november boekt Suu Kyi een monsterzege en wordt haar partij de grootste met een absolute meerderheid voor een termijn van vijf jaar. Het leger vecht de uitslag aan en spreekt van 'massale stembusfraude'.