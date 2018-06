'Legertop Noord-Korea vervangen om relatie VS'

Het regime in Pyongyang heeft drie mensen in de top van het Noord-Koreaanse leger vervangen, onder wie de minister van Defensie.

Over de toenadering tussen het Noord-Koreaanse regime enerzijds en de Verenigde Staten en Zuid-Korea anderzijds is de voorbije maanden al behoorlijk wat inkt gevloeid. De internationale gemeenschap juicht de ontwikkelingen toe en hoopt op een snelle denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland.

Maar niet iedereen is even opgezet met de veranderende houding van Noord-Korea tegen opzichte van de buren uit het zuiden en de VS. Zeker niet in Noord-Korea.

Defensie

De Noord-Koreaanse leider, Kim Jong-un, heeft drie mensen in de top van zijn leger vervangen, onder wie de minister van Defensie. Een anonieme Amerikaanse functionaris bevestigt de berichtgeving van Zuid-Koreaanse en Japanse media over de vervanging van de legertop.

Volgens hem bestond binnen het leger onenigheid over de manier waarop de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un toenadering zoekt tot de VS en Zuid-Korea. Vooral de eis van de Verenigde Staten dat Noord-Korea moet toewerken naar denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland zou binnen het leger voor frictie zorgen.

12 juni

Het bericht over de wijzigingen aan de legertop komen er enkele dagen voor een historische top tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. Die ontmoeting staat voor 12 juni gepland.

Vorige maand had Trump de bijeenkomst nog afgeblazen omdat zijn Noord-Koreaanse collega nare dingen gezegd had over de VS. Maar afgelopen vrijdag veranderde de Amerikaanse president opnieuw van mening.