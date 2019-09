Leider Hongkong trekt omstreden uitleveringswet in

Na maanden van protesten bindt Carrie Lam in. Maar dat is niet voldoende om de protesten te stoppen.

De controversiële uitleveringswet moest het mogelijk maken om burgers uit Hongkong voor berechting over te dragen aan China. De betogers vreesden dat China de wet zou gebruiken om dissidenten vast te zetten en laakten in het algemeen de toenemende invloed van Peking in Hongkong. De voormalige Britse kolonie is semi-autonoom sinds de Britten haar in 1997 aan China overdroegen en heeft eigen wetten, rechtspraak en meer vrijheden.