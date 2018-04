Leiders Korea's blazen hoop op vrede leven in

De leiders van Noord- en Zuid-Korea spreken elkaar morgen voor een uitzonderlijke top. De argwaan blijft overeind, maar de ontmoeting kan heel wat druk van de ketel nemen.

Alles is politiek, zeker in een geladen conflict als dat tussen Noord- en Zuid-Korea. Zelfs het diner tussen de leiders Kim Jong-un en Moon Jae-in ligt onder de loep. Japan eiste gisteren dat het dessert, een mousse van mango, van het menu wordt geschrapt. Het nagerecht zou worden versierd met een kaart van het Koreaanse schiereiland, inclusief enkele eilanden die de Japanners als hun grondgebied claimen. ‘Bijzonder betreurenswaardig’, liet Tokio weten.

Maar dat kan de pret niet drukken als Kim en Moon elkaar morgen ontmoeten in Panmunjom, een dorp in de gedemilitariseerde zone. Als teken van verzoening staat Zwitserse rösti op het menu. Het aardappelgerecht verwijst naar Kims jeugdjaren in Zwitserland. Op vraag van Moon worden ook de vermaarde Pyongyangnoedels geserveerd, naar verluidt een delicatesse buiten categorie. Dat alles wordt weggespoeld met wijn gemaakt van azalea’s.

Het is duidelijk dat beide landen hun uiterste best hebben gedaan om van de topontmoeting een succes te maken. Het is pas de derde maal sinds de scheiding van het schiereiland na de Tweede Wereldoorlog dat de leiders uit de twee delen elkaar ontmoeten. Anders dan in 2000 en 2007 staat niet de hereniging bovenaan op de agenda, maar vrede. Noord- en Zuid-Korea ondertekenden na de Koreaoorlog in 1953 wel een wapenstilstand, maar sloten nooit vrede.

Schermvullende weergave De Joint Security Area in het dorpje Panmunjom in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. ©EPA

De voorbije jaren leek een hervatting van het wapengekletter dichterbij dan ooit. Nadat hij eind 2011 zijn vader was opgevolgd, zette Kim Jong-un vaart achter ’s lands nucleaire programma. Het aantal kernproeven en rakettentests nam hand over hand toe, tot ontsteltenis van de buitenwereld. Die reageerde met een aanscherping van de sancties tegen het gesloten regime, waarbij zelfs Kims bondgenoot China zich aansloot.

De dreiging escaleerde met het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump begin vorig jaar. Hij koos regelrecht voor de confrontatie en weigerde een militair ingrepen uit te sluiten, getuige zijn dreigement met ‘vuur en toorn die de wereld nog nooit heeft gezien’. De diplomatieke demarches van zijn voorgangers wuifde Trump weg als halfzachte pogingen om een verderfelijk regime te paaien.

Dat Kim morgen naar Panmunjom afzakt - waar in 1953 de wapenstilstand werd ondertekend - is in grote mate de verdienste van de Zuid-Koreaanse president Moon. Tussen het gebrul van Trump door werkte hij aan een toenadering tot het regime in Pyongyang. De Olympische Winterspelen van afgelopen februari waren een keerpunt. Noord-Korea stuurde een delegatie onder leiding van Kims zus en liet zijn atleten onder één vlag deelnemen met de Zuid-Koreanen.

De top in Panmunjom is mogelijk slechts een eerste stap in een ongetwijfeld moeizaam proces.

Na de Spelen schakelde de diplomatieke machine in de hoogste versnelling. Kim nodigde Trump zelfs uit voor een ontmoeting, die mogelijk in de loop van mei plaatsvindt. Trump stuurde begin april trouwens CIA-baas en aanstaand minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo naar Pyonyang voor overleg. De Noord-Koreaanse leider reageerde op de diplomatieke ouverture met de aankondiging dat hij een einde maakt aan de nucleaire tests.