Litouwse minister van Defensie: 'Gooi Chinese smartphone weg'

De Litouwse minister van Defensie adviseert mensen om Chinese smartphones weg te gooien. De telefoons van de Chinese smartphonegigant Xiaomi bevatten software om bepaalde termen te censureren.

'Free Tibet', 'Lang leve onafhankelijkheid voor Taiwan' of 'democratische beweging'. Het zijn drie van de 499 termen die je op de Mi 10T 5G-smartphone van het Chinese Xiaomi niet mag typen in Chinese karakters. Dat is de conclusie van een rapport van het Litouwse cyberveiligheidscentrum. Het overheidsrapport stelt dat software op de smartphones die zinnen kan detecteren en censureren.

Ons advies is om geen nieuwe Chinese telefoons te kopen, en om al gekochte telefoons zo snel mogelijk weg te gooien. Margiris Abukevicius Minister van Defensie Litouwen

Het cyberveiligheidscentrum vond naar eigen zeggen nog een veiligheidsprobleem in de P40 5G-telefoon van Huawei. Bij OnePlus vonden de onderzoekers geen gebreken.

Het cybersecurityagentschap schrijft dat de censuuroptie uitgeschakeld is op smartphones voor de Europese markt. Maar de functie kan volgens het rapport op afstand worden aangezet. Xiaomi zou ook versleutelde data over telefoongebruik doorsturen naar een datacentrum in Singapore. 'Dit is belangrijk, niet alleen voor Litouwen, maar voor alle landen die Xiaomi-toestellen gebruiken.'

