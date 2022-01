Lockdown in Chinese miljoenenstad leidt tot voedseltekorten

De Chinese overheid belooft een oplossing voor problemen met de voedselvoorziening in Xi'an, een grootstad die al een week in lockdown is door een corona-uitbraak.

Xian, een stad met 12 miljoen inwoners in de centraal gelegen provincie Guangxi, is het decor van de zwaarste corona-uitbraak in China sinds Covid-19 twee jaar geleden uitbrak in Wuhan. Al is dat relatief in vergelijking met de besmettingsrecords die door omikron wereldwijd sneuvelen. Zaterdag werden in Xi'an 122 nieuwe gevallen gedetecteerd.

Maar omdat de Chinese overheid nog altijd een 'zero-covid'-strategie hanteert, ging Xi'an op 23 december onherroepelijk in lockdown. Inwoners mogen sindsdien hun woning alleen verlaten om zich te laten testen op Covid-19. Aanvankelijk mocht per gezin nog één persoon om de twee dagen buitenkomen om voedsel te halen, maar ook dat is intussen verboden.

Op sociale media klagen inwoners van Xi'an over de gebrekkige toegang tot voedselvoorziening die daardoor is ontstaan. Ze moeten zich behelpen met koerierdiensten en leveringen aan de deur of verzamelen zich in chatgroepen om voedsel onderling te delen. Voedingswinkels kampen bovendien met bevoorradingsproblemen.