Londen 'extreem bezorgd' over vermiste handelsattaché in Hongkong

Simon Cheng verdween begin augustus na een bezoek aan de Chinese miljoenenstad Shenzhen.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt 'extreem bezorgd' te zijn over het lot van een handelsattaché die in Hongkong werkt. De 28-jarige Simon Cheng bracht op 8 augustus een werkbezoek aan de nabijgelegen Chinese miljoenenstad Shenzhen en zou dezelfde dag naar de voormalige Britse kolonie terugkeren. Daar kwam hij nooit aan. Intussen is hij al meer dan tien dagen vermist.

We zijn ernstig bezorgd over berichten dat een lid van ons team is aangehouden bij zijn terugreis van Shenzhen naar Hongkong. Britse ministerie van Buitenlandse Zaken

'We zijn ernstig bezorgd over berichten dat een lid van ons team is aangehouden bij zijn terugreis van Shenzhen naar Hongkong', zegt het ministerie in een verklaring. Die mededeling volgde op een bericht van de nieuwssite HK01, die meldde dat Cheng werd vermist en niet uit China zou zijn teruggekeerd.

De site citeert de vriendin van Cheng en beschrijft hoe de handelsattaché vanuit de hogesnelheidstrein tussen Shenzhen en Hongkong meldde dat hij op de terugweg was. Het is onduidelijk of hij de grens tussen China en Hongkong in het ondergrondse treinstation in Hongkong is gepasseerd en waar hij nu verblijft. De Britten hebben de autoriteiten van Hongkong en de Chinese provincie Guangdong om opheldering gevraagd.

Terugkeer naar de kalmte

Chengs verdwijning komt op een moment dat de relatie tussen China en westerse landen als het Verenigd Koninkrijk erg gespannen is. China is verbolgen over de westerse steun aan de protesten in Hongkong, die hun elfde week ingaan. Wat begon als een protest tegen een wet die de uitlevering van inwoners van Hongkong aan het Chinese vasteland mogelijk maakt, groeide uit tot een brede volksbeweging die meer democratie, betere levensomstandigheden en minder invloed van Peking in de stadstaat eist.

De protesten blijven niet zonder gevolgen voor Hongkongs economie. Het belangrijke financiële centrum zou op de rand van een recessie balanceren.

Niettemin blijft het gros van de bevolking de demonstraties steunen. Dit weekend kwamen weer honderdduizenden mensen de straat op. In tegenstelling tot eerdere acties, waar het tot rellen tussen de demonstranten en de politie kwam, verliep alles vredevol.