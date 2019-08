Luchthaven Hongkong ligt plat

'De luchthavenoperaties op Hong Kong International Airport zijn ernstig verstoord als gevolg van de volksverzameling op de luchthaven vandaag', zegt de luchthaven in een verklaring. 'Alle check-indiensten voor vertrekkende vluchten zijn opgeschort. Behalve de vertrekkende vluchten die het check-inproces hebben afgerond en de aankomende vluchten die al naar Hongkong op weg zijn, zijn alle vluchten voor de rest van de dag opgeschort.'

Duizenden in het zwart geklede manifestanten kwamen maandag in de aankomsthal van de luchthaven aan. Daar verzamelden ze eerder al voor een sit-in van drie dagen, die zondagnacht zou eindigen.

Cathay Airways

De aandelen van Cathay Airways, de belangrijkste luchtvaartmaatschappij van Hongkong, vielen naar het laagste niveau in 10 jaar na het nieuws.

Het protest in Hongkong begon op 9 juni tegen een intussen opgeschorte wet waardoor criminelen uitgeleverd kunnen worden aan China. Maar de betogers willen dat de wet definitief wordt begraven. Ook willen ze dat regeringsleider Carrie Lam verdwijnt en dat haar opvolger verkozen wordt in plaats van door Peking aangeduid, zoals dat gebruikelijk is.