M/V van de week ǀ Xi Jinping...

De Chinese president Xi Jinping stapt versterkt nieuwe jaar in. Niet alleen stak hij aan de vooravond van 2020 nog een investeringspact met de Europese Unie op zak. Hij draaide criticasters en China's rijkste man Jack Ma ook nog even de duimschroeven aan.

Als een annus horribilis. Zo kondigde 2020 zich aan voor Xi Jinping. Al maanden zocht de Chinese leider vergeefs een antwoord op de enorme protestgolf die door de groeiende invloed van Peking in Hongkong over de voormalige Britse kolonie rolde.

Daarnaast deed de bijna twee jaar durende economische krachtmeting met de Verenigde Staten en de daarmee gepaard gaande tarievenslag de Aziatische reus meer pijn dan Xi wilde toegeven. Tot overmaat van ramp had een onbekend virus de miljoenenstad Wuhan, een hub voor de auto-industrie, eind 2019 in zijn greep gekregen. Behoedzaam dook her en der al de vraag op of de zoon van een veteraan van het regime van Mao Zedong stilaan zijn droom mocht opbergen om, naar het voorbeeld van de Grote Roerganger, decennia de Volksrepubliek te belichamen.

Kort



Make China Great Xi Jinping laat zich in al zijn acties door een doel leiden: van China een welvarende wereldmacht maken tegen 2049.



Mao Zedong De Chinese president droomt ervan net als de Grote Roerganger decennia de Volksrepubliek te belichamen.



Pragmaticus Pragmatisme en politiek gemanoeuvreer zijn de sterke man in Peking niet vreemd als die hem dichter bij zijn ultieme doel kunnen brengen.



Geen kritiek Xi toont weinig genade voor criticasters of zakenlui die in zijn ogen te invloedrijk worden.

Twaalf maanden later ziet de wereld er danig anders uit. Als een van de weinige wereldleiders is Xi wellicht in een goede luim het nieuwe jaar ingestapt. Met een nationale veiligheidswet heeft hij zijn tegenstanders in Hongkong de duimschroeven aangedraaid. Terwijl het Westen vrijwel onophoudelijk alle zeilen bijzet om nieuwe coronagolven in te dijken, heeft China het longvirus al maanden onder de knoet.

En in geen tijd is de tweede economie ter wereld erin geslaagd de impact van de wekenlange radicale lockdown begin 2020 uit te wissen en weer aan te knopen met positieve groeicijfers. Volgens de Britse instelling CEBR is China door de coronapandemie goed op weg om de VS in 2028, of vijf jaar vroeger dan verwacht, te onttronen als grootste economie ter wereld.

Vlak voor hij 2020 uitzwaaide, boekte Xi nog een internationaal succes. Na zeven jaar onderhandelen sloot hij woensdag een investeringspact met de Europese Unie. Dat moet bedrijven uit beide blokken toegang garanderen tot elkaars markt. Voor de Chinese leider vormt de deal het bewijs dat zijn land verveld is tot een reguliere geopolitieke macht met een steeds opener economie. Maar het akkoord toont vooral dat enig pragmatisme en talent voor politiek gemanoeuvreer en gestook de sterke man in Peking niet vreemd zijn.

Xi’s flirt met Europa lijkt deels ingegeven door de aanhoudende handelsspanningen met de VS. Met lede ogen zag de communistische leider ook aan hoe Europese lidstaten zich steeds assertiever opstelden tegenover de Aziatische reus, strategische sectoren afschermden voor Chinese investeerders en de telecomreus Huawei weerden bij de uitbouw van 5G-netwerken. Bovendien is Xi beducht voor een Amerikaans-Europese alliantie tegen zijn land. Zowel Joe Biden als Europa labelde China als een ‘systemische rivaal’ die best door frontvorming in de pas gedwongen wordt. Het zou voor Xi mooi meegenomen zijn als hij, met het pact met de EU, een nieuwe trans-Atlantische romance in de kiem weet te smoren vlak voor de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president.

Onbetwiste wereldmacht

Een ding staat vast. De Chinese president laat zich door slechts een objectief leiden: zijn land tot een welvarende onbetwiste wereldmacht omvormen tegen 2049. Niet toevallig het jaar dat de door Mao opgerichte Volksrepubliek een eeuw bestaat. ‘Xi wil dat de wereld China als grootmacht beschouwt en hem ziet als de man die zijn land groot maakte’, legde de Chinese historicus Xiao Gongqin in de Amerikaanse krant The Wall Street Journal uit.

Xi wil dat de wereld China als grootmacht beschouwt en hem ziet als de man die zijn land groot maakte. Xiao Gongqin Chinese historicus

Wie die uitgekiende strategie dreigt te doorkruisen, ruimt de Chinese leider zonder veel genade uit de weg. Dat mocht de burgerjournaliste Zhang Zhan afgelopen week ondervinden. Haar kritische berichtgeving over de corona-uitbraak in Wuhan leverde haar vier jaar cel op.