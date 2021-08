Machtsgreep taliban voedt vrees voor terreur en vluchtelingenstroom...

De machtsgreep door de taliban in Afghanistan doet alarmbellen afgaan in veel hoofdsteden. De kans is reëel dat de chaos en de instabiliteit de buurlanden en Europa met vluchtelingen overspoelen. Het Westen is ook beducht voor nieuwe terreuraanslagen.

De Afghanen zijn maandag in een nieuwe realiteit ontwaakt. Na een bliksemoffensief wisten de taliban ook de controle te verwerven over de hoofdstad Kaboel. Veel weerstand ondervonden de strijders van de fundamentalistische islamitische groepering niet. Nadat president Ashraf Ghani zijn land ontvlucht was, stuikte het door het Westen gesteunde regime als een kaartenhuis in elkaar.

Een dag na de machtsgreep door de taliban gaf het centrum van Kaboel een redelijk verlaten aanblik. Op veel belangrijke kruispunten doken gewapende militanten op. Uit vrees voor gewelddadige acties van de strijders verschansten veel inwoners zich in hun huizen.

De essentie Na een bliksemoffensief hebben de taliban de controle over heel Afghanistan veroverd.

De vrees voor een terugkeer naar het brute bewind van de jaren 90 maakt veel Afghanen wanhopig.

De buurlanden en Europa zijn beducht voor een nieuwe vluchtelingenstroom.

De machtsgreep van de taliban voedt de angst voor nieuwe terreuraanslagen in het Westen.

De gespannen rust in de stadskern stond in schril contrast met de taferelen die zich afspeelden in en om de luchthaven, het enige gebied van Kaboel dat nog onder controle van de Amerikanen staat. Daar ontstond chaos nadat honderden wanhopige Afghanen de site bestormd hadden in de hoop een plek te bemachtigen op een van de vliegtuigen die af en aan vlogen om westerlingen te evacueren.

De beelden boezemen politieke leiders in Afghanistans buurlanden en in Europa angst in. Al maanden zijn ze beducht dat de terugtrekking van de Amerikaanse en de NAVO-troepen uit het land een nieuwe vluchtelingenstroom op gang brengt.

Sharia

Na twee decennia geproefd te hebben van wat meer vrijheden vrezen veel Afghanen een terugkeer van de sharia, een uiterst conservatieve interpretatie van de soennitische islam. Tussen 1996 en 2001 schrikte het talibanregime niet terug voor executies in het openbaar en hakten ze de handen af van dieven. Meisjes konden niet naar school en vrouwen mochten amper hun woning uit.

De taliban betogen dat ze hun standpunten gematigd hebben. Ze verzekeren ook dat mensen die de afgelopen jaren voor de regering werkten, geen schrik hoeven te hebben voor represailles. Maar veel Afghanen, de vrouwen op kop, zijn sceptisch.

In de jaren na 2001 zijn we erin geslaagd Al Qaeda in Afghanistan en Pakistan te decimeren. Douglas Lute Gepensioneerde luitenant-generaal

Acties in gebieden die de afgelopen tijd opnieuw onder talibanbewind kwamen te staan, lijken aan te geven dat het wantrouwen niet onterecht is. In het district Malistan in de zuidelijke provincie Ghazni trokken strijders vorige maand van deur tot deur om medewerkers van de regering op te sporen. Zeker 27 burgers zijn er gedood en verschillende huizen werden geplunderd.

Dat Pakistan, Iran, Turkije en meerdere Europese landen op hun hoede zijn voor een nieuwe exodus uit Afghanistan, is begrijpelijk. Volgens de Verenigde Naties zijn sinds de lancering van het talibanoffensief in mei zeker 250.000 Afghanen op de vlucht geslagen uit vrees voor een nieuwe repressie.

Terreuraanslagen

De terugkeer van de taliban voedt in het Westen de vrees voor een nieuwe golf van terreuraanslagen. De groepering bood in de jaren 90 onderdak aan Al Qaeda. Vanuit Afghanistan bereidde Osama bin Laden, de leider van de terreurgroep, de aanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington voor.

De kans dat Al Qaeda een tweede adem in Afghanistan vindt, is reëel. Lloyd Austin Amerikaanse minister van Defensie

De weigering van de taliban om Bin Laden uit te leveren vormde in het najaar van 2001 voor de VS het sein om Afghanistan binnen te vallen. 'Door die operatie zijn we erin geslaagd Al Qaeda in Afghanistan en Pakistan te decimeren', stelt Douglas Lute, een gepensioneerde luitenant-generaal die onder George W. Bush en Barack Obama in het Witte Huis verantwoordelijk was voor de Afghaanse oorlog.

Maar de situatie kan snel keren, gaf het Pentagon in juni toe. 'De kans dat Al Qaeda een tweede adem in Afghanistan vindt, is reëel', zei minister van Defensie Lloyd Austin. 'Binnen twee jaar na het Amerikaanse vertrek kan de groepering weer een bedreiging vormen voor de Amerikaanse veiligheid.'

Islamitische Staat

Na de snelle machtsgreep van de taliban vrezen defensie-experts dat Al Qaeda snel kracht kan winnen. Ze wijzen erop dat de taliban de banden met Al Qaeda nooit helemaal doorgeknipt hebben, ook al beloofden ze de VS begin 2020 zich te distantiëren van Al Qaeda en alles in het werk te stellen om terreuraanvallen vanop Afghaanse bodem in de kiem te smoren.

Inlichtingenexperts vragen zich af hoe de VS de mogelijke terreurdreiging vanuit Afghanistan gaan monitoren als alle Amerikaanse soldaten het land verlaten hebben.

Experts sluiten niet uit dat andere groeperingen, zoals Islamitische Staat (IS), een veilig onderkomen vinden in Afghanistan. Met IS delen de taliban geen verleden. De afgelopen jaren waren ze zelfs in een territoriumstrijd verwikkeld. Maar ze hebben wel ideologische overeenkomsten. En in IS-rangen zitten ex-talibanstrijders.