Manifestanten viseren camera's voor gezichtsherkenning in Hong Kong

Via sociale media zijn beelden verspreid van manifestanten in Hong Kong die camera's beschadigen met gezichtsherkenning beschadigen. Protest tegen de invloed van China mondde dit weekend uit in geweld.

Op beelden, verspreid via Twitter en YouTube, is te zien hoe manifestanten een paal naar beneden halen waar camera's op zijn gemonteerd die gezichtsherkenningssoftware gebruiken. De manifestanten verbergen hun gezicht met bivakmutsen, brillen en paraplu's.

Zaterdagavond arresteerde de politie 29 manifestanten na gewelddadige confrontaties. Betogers gooiden stenen en brandende projectielen naar de politie in een industriezone in stadsdeel Kowloon. De politie zette traangas in. Treinen werden opgeschort in een poging om manifestanten te verhinderen om samen te komen.