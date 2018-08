Manipulatie van ingangsexamen weert vrouwen van Japanse universiteit

Een prestigieuze Japanse universiteit ligt zwaar onder vuur omdat ze stelselmatig de resultaten van vrouwelijke studenten omlaag haalde bij het toelatingsexamen.

De medische universiteit in Tokio knoeit al jaren met de resultaten van de toelatingsexamens om vrouwelijke kandidaat-studenten te ontmoedigen. De grootste Japanse krant, de Yomiuri Shimbun, bracht dat nieuws vrijdag naar buiten. Door vrouwen stelselmatig lagere scores te geven dan hun mannelijke collega’s, zou de instelling het aantal studentes proberen te beperken tot minder dan 30 procent.

De universiteit voerde de praktijk naar verluidt in 2011 in. Na het toelatingsexamen werden eerder dit jaar slechts 30 vrouwelijke studentes toegelaten, tegenover 141 mannen. Dat is nog geen 18 procent van het aantal eerstejaarsstudenten. In 2010, het jaar voor de maatregel werd ingevoerd, liep het aandeel studentes nog op tot zowat 40 procent.

Het World Economic Forum zet Japan op de 117de plaats in een ranking over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

De verantwoordelijken waren van mening dat te veel vrouwelijke afgestudeerden nooit aan de slag gaan als dokter. ‘Veel vrouwelijke studentes die afstuderen verlaten na verloop van tijd de medische sector om kinderen te krijgen en die op te voeden’, zei een anonieme bron in de krant. Mannelijke dokters zouden bovendien makkelijker bereid zijn overuren te maken.

Het nieuws over de manipulatie van de examenresultaten leidde vrijdag tot een storm van kritiek. De zaak wekte ophef omdat de Japanse premier Shinzo Abe de activering van vrouwen op de arbeidsmarkt onlangs tot een van zijn prioriteiten uitgeroepen had. ‘Wie maak je wat wijs met de bewering dat vrouwen een actievere rol moeten spelen’, klonk het onder andere op de sociale media.

Womenomics

Eerder dit jaar claimde Abe dat zijn vrouwvriendelijke beleid - bijgenaamd ‘womenomics’ - een doorslaand succes was. Hij verwees naar de cijfers van de rijkelandenclub OESO die aantonen dat 66 procent van de Japanse vrouwen werkt. Dat is een pak meer dan het OESOgemiddelde van 59 procent.

Experts wijzen er echter op dat het aantal werkende vrouwen wel in de lift zit maar dat veel van hen jobs voor laagopgeleiden uitvoeren. Amper 12 procent van het hoger kader in het bedrijfsleven en bij de over heid zijn vrouwen. De regering legde de publieke en privésector ooit op om tegen 2020 minimaal 30 procent van het hoger kader te reserveren voor vrouwen, maar stelde die limiet twee jaar geleden fors lager toen dat streven te ambitieus bleek.

In de internationale ranking van het World Economic Forum (WEF) over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen zakte Japan in 2017 weg van de 111de stek naar plaats 117. Tien jaar geleden stond het land van de rijzende zon nog op plaats 80.

