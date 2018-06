Meest gezochte Pakistaanse talibanleider gedood

Mullah Fazlullah werd om het leven gebracht door een Amerikaans-Afghaanse luchtaanval. Hij beval onder meer de aanslag op activiste Malala Yousafzai.

De dood van de Fazlullah is bevestigd door Afghanistan en de NAVO. De Pakistaanse regering was niet bereikbaar voor commentaar.

'Mullah Fazlullah, leider van de Pakistaanse taliban, is gedood door een gezamenlijke luchtoperatie in de oosterse Afghaanse provincie Kunar, tegen de Pakistaanse grens', zegt een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Defensie. Hij voegde eraan toe dat de aanval donderdag plaatsvond om negen uur plaatselijke tijd.

Mullah Fazlullah was de meest gezochte militant van de Pakistaanse taliban. Hij stond bekend om het bloedbad in een school in Peshawar in 2014, waar 132 kinderen het leven lieten. Ook zit hij naar alle waarschijnlijkheid achter de aanslag op Malala Yousafzai in 2012, de Afghaanse vrouwenrechtenactiviste en laureaat van de Nobelprijs voor de Vrede.

In maart hadden de Verenigde Staten nog vijf miljoen dollar veil voor cruciale informatie over Fazlullah.

Wapenstilstand

Schermvullende weergave Onder anderen Nobelprijswinnares Malala Yousafzai was een doelwit van de Pakistaanse Talibanstrijder Mullah Fazlullah. ©ANP

Ook het Amerikaanse leger bevestigde dat er een luchtaanval was gebeurd, maar kon niet bevestigen dat het om Fazlullah ging. Volgens de Amerikaanse luitenant-kolonel Martin O'Donnell hebben de Amerikanen een 'antiterreuraanval' uitgevoerd die 'gericht was op een leidinggevende figuur van een bekende terroristische organisatie'.

O'Donnell zei ook dat zowel Afghanistan, de VS als de NAVO het staakt-het-vuren met de Afghaanse taliban respecteren. Hij voegde er wel aan toe dat de wapenstilstand niet van toepassing is op Amerikaanse antiterreuracties tegen terreurgroepen als IS en al-Qaeda.

De Afghaanse president Ashraf Ghani kondigde vorige week een historische wapenstilstand aan met de Afghaanse taliban, die groter is dan en onafhankelijk opereert van de Pakistaanse. De Afghaanse taliban regeerde vijf jaar over Afghanistan, voor Amerikaanse troepen de organisatie grotendeels verdreven. De meeste van de Afghaanse terroristen vluchtten naar buurland Pakistan.