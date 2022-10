De Chinese president Xi Jinping is zondag opnieuw 'verkozen' tot secretaris-generaal van de communistische partij (CCP). Daarmee is zijn derde termijn als president aankomend voorjaar verzegeld en is hij sinds Mao de machtigste Chinese leider. In het nieuwe Staand Comité, het machtigste bestuursorgaan, zitten bovendien vrijwel alleen vertrouwelingen van Xi.