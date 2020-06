Militaire confrontatie tussen India en China eist levens

In de regio Ladakh, in de Himalaya, lopen de spanningen tussen China en India op.

In de omstreden grensregio Ladakh in de Himalaya vond een gewelddadig incident plaats tussen Indiase en Chinese militairen. Bij de confrontatie vielen aan beide kanten slachtoffers.

Stevenen de twee meest bevolkte landen van onze planeet af op een regelrecht conflict? De vraag dringt zich op nu de spanningen tussen China en India hand over hand lijken toe te nemen. Maandagnacht kwam het zelfs tot een militaire confrontatie tussen de Aziatische reuzen.

Het incident deed zich voor in de omstreden grensregio Ladakh, in het noorden van India. 'Afgelopen nacht vond een gewelddadige confrontatie plaats in de Galwanvallei. Aan beide zijden vielen slachtoffers. Zeker een Indiase officier en twee soldaten lieten het leven', zei de woordvoerder van het Indiase leger dinsdag.

Verantwoordelijkheid

Hoeveel slachtoffers aan Chinese kant vielen, is onduidelijk. 'Maar er zijn doden in onze legerrangen te betreuren', meldde de hoofdredacteur van de Global Times, een spreekbuis van het regime in Peking. Hoeveel Chinese soldaten omkwamen, is niet bekend.

Wat zich precies afspeelde in het grensgebied in de Himalaya, is giswerk. De Chinese autoriteiten schuiven de verantwoordelijkheid voor het incident in de schoen van India. 'Indiase troepen zijn de grens twee keer overgestoken en maakten zich schuldig aan illegale activiteiten. Ze hebben Chinese soldaten uitgedaagd en aangevallen, waarna een zware fysieke confrontatie ontstond.'

Escalatie

Sinds mei staan de zenuwen in de regio Ladakh erg gespannen. De afgelopen weken vonden er meermaals incidenten plaats tussen Chinese en Indiase militairen. Daarbij vielen meerdere gewonden.

India beschuldigt Chinese soldaten ervan zich meerdere keren op Indiaas grondgebied begeven te hebben. Daarop stuurde New Delhi troepenversterkingen naar het grensgebied. Beide kampen houden vol de crisis 'vreedzaam en via diplomatieke weg' te willen oplossen. Hoge militaire functionarissen van de twee buurlanden zouden dinsdag bijeenkomen om escalatie van de situatie te voorkomen.