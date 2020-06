Militaire parade moet Poetins machtsgreep boost geven

Een week voor een cruciaal referendum hoopt Russisch president Vladimir Poetin met een militaire parade zijn kansen te vergroten op een verlengd verblijf in het Kremlin.

Op het Rode Plein in Moskou vond woensdag de militaire parade plaats waarmee Rusland jaarlijks het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenkt. Het evenement wordt traditioneel op 9 mei gehouden, op de dag van de overgave van nazi-Duitsland. Maar door de coronacrisis werd de parade met anderhalve maand uitgesteld.

De epidemie wierp een schaduw over de plechtigheid. De crisis in Rusland, waar al zowat 600.000 besmettingen zijn vastgesteld, is verre van voorbij. Woensdag meldden de autoriteiten nog eens 7.176 nieuwe gevallen en 154 nieuwe doden. Maar volgens het Kremlin is de situatie de voorbije weken fors verbeterd.

Toch klonk ook kritiek op de parade. Zeker omdat 14.000 militairen deelnamen aan de plechtigheid, zonder afstand te houden of een mondmasker te dragen. Critici vrezen dat de viering op het Rode Plein een superverspreider kan zijn, die leidt tot een groot aantal besmettingen. De autoriteiten minimaliseren het gevaar.

Naar de stembus

Het is geen toeval dat de parade uitgerekend woensdag plaatsvond. Volgende week, op 1 juli, trekken de Russen naar de stembus voor een referendum over een grondwetswijziging die Poetin langer aan de macht moet houden. De volksraadpleging was eerst gepland voor 22 april, maar werd door corona uitgesteld.

Met de militaire parade hoopt Poetin in te spelen op het nationalistische sentiment van de bevolking. Hij voert al langer een patriottische campagne, waarbij de Sovjetoverwinning op Duitsland een element is. 'We zullen ons altijd herinneren dat het Sovjetvolk het nazisme heeft verpletterd', zei Poetin. 'We kunnen ons niet voorstellen hoe de wereld er zou uitzien als het Rode Leger niet in actie was geschoten.'

Maar de parade, die rechtstreeks te zien was op de Russische televisie, moest ook bewijzen dat Rusland nog steeds een grootmacht is. De marcherende militairen werden gevolgd door een grote hoeveelheid tanks, raketinstallaties en luchtverdedigingssystemen, terwijl boven het Rode Plein gevechtsvliegtuigen en helikopters vlogen.

Kremlin

Als het van het Kremlin afhangt, zet het patriottische vertoon de Russen aan om volgende week in te stemmen met de grondwetswijziging. Die is al goedgekeurd door het parlement en het grondwettelijk hof. Maar Poetin zegt dat de nieuwe grondwet pas van kracht wordt als de meerderheid van de bevolking de ingreep steunt.

De belangrijkste wijziging is dat de beperking van het aantal presidentiële ambtstermijnen wegvalt. Nu mag het staatshoofd maar twee opeenvolgende termijnen van zes jaar dienen, wat betekent dat Poetin in 2024 plaats moet maken voor een opvolger. Door de nieuwe grondwet kan hij er nog twee termijnen bij doen, tot 2036.

Waarschijnlijk krijgt Poetin de steun van een meerderheid van de kiezers. Maar het is vooral uitkijken naar de opkomst bij het referendum. Als weinig mensen opdagen, kan dat als een protestsignaal worden gezien. Poetin lag de afgelopen weken onder vuur voor de lamentabele aanpak van de coronacrisis. Zijn populariteit is fors gedaald.

