Minstens 17 doden bij Afghaanse schietpartij in de lucht

Bij een schietpartij in de lucht zijn vrijdagavond in de Afghaanse hoofdstad Kaboel meerdere mensen omgekomen.

Op gezag van het Spoedziekenhuis in Kaboel spreekt de Qatarese nieuwszender al-Jazeera van minstens zeventien doden en 41 gewonden. De exacte reden voor het vuren in de lucht is onduidelijk en de heersende taliban gaven geen officiële uitleg. Wel hebben ze intussen een verbod uitgevaardigd op de praktijk die gemeengoed in Afghanistan is om iets te vieren.