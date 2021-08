Moeten we vrezen voor nieuwe aanslagen?...

Onder de taliban groeide Afghanistan uit tot een broeihaard voor terroristen. Velen vrezen een herhaling van dat scenario. Vooral Al Qaeda baart zorgen. ‘De terugkeer van die veilige haven kan het de ruimte geven om een robuust transnationaal netwerk te rekruteren.’

Terwijl de wereld in shock toekijkt hoe de taliban in een oogwenk het grootste deel van Afghanistan veroverd hebben en duizenden mensen wanhopig het land proberen te ontvluchten, klinken vanuit een andere hoek vreugdekreten. Op sociale media posten islamitische extremisten van diverse pluimage overwinningsberichten en felicitaties. Van de Pakistaanse taliban TTP tot Al Qaeda in Jemen: allen roemden ze de overwinning van ‘hun broeders’.

Die wordt gezien als een propagandaboost op een moment dat veel jihadistische groeperingen die goed kunnen gebruiken. ‘De belangrijkste gebeurtenis voor groepen als Al Qaeda sinds de aanslagen van 11 september 2001’ noemt Charles Lister, de directeur van de Amerikaanse denktank Middle East Institute, de verovering van Afghanistan. ‘De overwinning op de Afghaanse regering, maar ook op ‘de grote satan’ de Verenigde Staten, is voor de wereldwijde jihadistische gemeenschap enorm belangrijk’, waarschuwt hij.

Waarover gaat het? De terreurgroep Al Qaeda kon onder het vorige talibanbewind (1996-2001) de aanslagen van 11 september 2001 in Afghanistan beramen. Experts vrezen dat dat scenario herhaald wordt nu de taliban opnieuw de macht in handen hebben. Is er reden tot optimisme? In het vredesakkoord dat ze in 2020 met de Verenigde Staten sloten, beloofden de taliban in ruil voor de terugtrekking van de Amerikaanse troepen dat ze niet zouden toelaten dat Afghanistan weer een broedplaats voor terreurgroepen wordt. Sommige experts geloven dat ze woord zullen houden omdat ze internationale erkenning zoeken. Is er reden tot scepticisme? De taliban en Al Qaeda zijn al decennia nauw met elkaar verbonden. Die band is de voorbije jaren nog hechter geworden. Experts vrezen dat Al Qaeda, dat verzwakt is door de oorlog tegen terreur, onder de taliban weer zal floreren en op den duur het Westen weer zal viseren.

De felicitatiegolf doet de vraag rijzen in welke mate Afghanistan onder de taliban weer uitgroeit tot een vrijhaven waar terreurgroepen floreren en die buitenlandse strijders aantrekt. Nu al vrezen sommigen dat met de vluchtelingen ook jihadisten naar onze contreien reizen. Op lange termijn bestaat de vrees dat in Afghanistan nieuwe aanslagen op de regio en op het Westen gepland worden.

Zelf hebben de taliban alleen een nationale agenda: ze willen in Afghanistan een islamitisch emiraat stichten, dat geleid wordt volgens de regels van de sharia. Maar de vrees bestaat dat ze andere extremistische groepen een hand boven het hoofd zullen houden, zoals ze deden tijdens hun vorige bewind (1996-2001), toen Al Qaeda de aanslagen van 11 september in Afghanistan plande. De taliban beloofden in het vredesakkoord dat ze in 2020 met de Verenigde Staten sloten weliswaar te verhinderen dat Afghanistan als broedplaats voor terroristische aanslagen gebruikt wordt. Maar net als met hun beloftes over de behandeling van vrouwen betwijfelen veel experts of ze woord houden.

In Afghanistan is een scala van kleine extremistische groepen actief: van Al Qaeda en Islamitische Staat Khorasan, zustergroeperingen van de taliban (de Pakistaanse taliban en het Haqqani-netwerk) tot kleinere groepen die gelinkt worden aan de Oeigoeren of de Oezbeken. Experts gaan ervan uit dat van de meeste niet meteen terreuraanslagen in het Westen te vrezen vallen - al zeker niet van de lokale afdeling van Islamitische Staat, die in Afghanistan nagenoeg verwaarloosbaar is en met de taliban een gezworen vijand aan de macht ziet komen.

Maar naar Al Qaeda wordt wel met argusogen gekeken. Die terreurgroep, die in 1988 door Osama bin Laden werd opgericht, heeft één doel: een islamitisch kalifaat oprichten. Daarvoor viseert ze vooral islamitische landen die volgens haar de islam niet voldoende respecteren. Het Westen, en dan vooral Israël en de Verenigde Staten, ziet ze als een negatieve invloed in die landen, die ook bestreden moet worden.

Slagkracht

Hoewel Al Qaeda ooit een internationaal opererende beweging was, is het na 20 jaar war on terror en droneaanvallen sterk verzwakt. Experts verschillen van mening over hoeveel slagkracht het nog heeft. De voorbije jaren werden de belangrijkste kopstukken uitgeschakeld, inclusief bin Laden, die in 2011 door Amerikaanse elitetroepen in Pakistan werd gedood. Maar het einde van het brein achter de aanslagen van 11 september betekende niet het einde van zijn beweging.

Al Qaeda is vooral een lokale speler geworden, met vertakkingen in Jemen, India, de Sahel en Somalië. Ook in Afghanistan is het nooit helemaal verdwenen. Een recent rapport van de Verenigde Naties zegt dat zo’n 400 tot 600 Al Qaeda-leden actief zijn in zeker 15 van de 34 provincies, vooral in het oosten en het zuiden van het land. Een deel van de leidersfiguren zou zich in de grensregio tussen Afghanistan en Pakistan ophouden, onder wie topman Ayman Al-Zawahiri, over wie er geruchten zijn dat hij zwaar ziek of zelfs gestorven is.

De taliban zouden volgens de VN de voorbije jaren geholpen hebben Al Qaeda-strijders naar verafgelegen gebieden te brengen waar ze veilig waren voor Amerikaanse en Afghaanse soldaten. Dat is illustratief voor de nauwe banden die al decennia tussen beide groeperingen bestaan, al doet de taliban graag anders uitschijnen. In de jaren 80 vochten strijders van Al Qaeda en van wat later de taliban zou worden samen tegen het Sovjetleger dat Afghanistan was binnengevallen. Later betekende de weigering van de taliban om bin Laden na de aanslagen in New York uit te leveren het begin van de oorlog met de VS.

De link tussen de taliban en Al Qaeda is de voorbije jaren sterker geworden door familiale banden, huwelijken en een gezamenlijke strijd, die nu al de tweede generatie ingaat. Verenigde Naties

Volgens de VN zijn de banden tussen Al Qaeda en de taliban momenteel hechter dan ooit. ‘De link tussen de taliban en Al Qaeda is de voorbije jaren sterker geworden door familiale banden, huwelijken en een gezamenlijke strijd, die nu al de tweede generatie ingaat’, staat in een recent rapport. De taliban zouden ook geregeld met Al Qaeda overlegd hebben tijdens de onderhandelingen met de VS over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan. Dat het tot een breuk komt, achten de VN ‘onwaarschijnlijk’.

Andere experts beamen dat. ‘Bin Laden heeft destijds een eed van trouw gezworen aan talibanleider Mullah Omar en latere Al Qaeda-leiders hebben die herhaald’, zegt terreurexpert Pieter Van Ostaeyen. ‘Zo’n eed is religieus bindend en onomkeerbaar. Daardoor erkent Al Qaeda de leider van de taliban als de leider van de gelovigen en ziet het Afghanistan als zijn thuisbasis.’

Volgens Van Ostaeyen is de kans groot dat Al Qaeda onder een talibanbewind een tweede adem vindt. ‘Ze bereiden zich waarschijnlijk voor om de boel weer op gang te trekken. Het is als een generator waarvan de benzine bijna op is die nieuwe brandstof krijgt.’

Ook de Amerikaanse onderzoeksgroep The Soufan Center, die gespecialiseerd is in terrorisme, acht het mogelijk dat Al Qaeda onder het talibanbewind weer opbloeit. ‘De terugkeer van een veilige haven in Afghanistan, onder bescherming van de taliban, kan de jihadisten de ruimte geven om een robuust transnationaal netwerk te rekruteren, te herbewapenen en opnieuw op te bouwen’, schrijft ze op haar site.

Ontsnapte strijders

De komende tijd wordt vooral belangrijk in welke mate Al Qaeda zijn gelederen in Afghanistan kan versterken. Experts wijzen erop dat de voorbije weken uit meerdere Afghaanse gevangenissen gevangenen zijn ontsnapt, onder wie wellicht Al Qaeda-strijders. Vooral de beruchte gevangenis in Bagram, die bekendstaat als het Afghaanse Guantanamo, is relevant. Daar zat een onbekend aantal terreurverdachten opgesloten. Vermoed wordt dat daar ook Al Qaeda-kopstukken bij waren, al weet niemand precies wie, door de sluier van mysterie die over de gevangenis hangt.

De taliban controleren de grenzen, dus ze zullen waarschijnlijk een oogje dichtknijpen als Al Qaeda-leden de grens proberen over te steken. Pieter Van Ostaeyen Terreurexpert

Daarnaast wordt het uitkijken of strijders uit het buitenland naar Afghanistan komen. Een deel van de Al Qaeda-strijders zit nog in Iran, onder wie Saif al-Adel, een voormalige Egyptische legerofficier die genoemd wordt als nieuwe leider. ‘Ik vermoed dat strijders uit de omgeving naar Afghanistan zullen trekken’, zegt Van Ostaeyen. ‘De taliban controleren de grenzen, dus ze zullen waarschijnlijk een oogje dichtknijpen als Al Qaeda-leden de grens proberen over te steken. Maar Al Qaeda zal er nooit in slagen eenzelfde stroom foreign fighters aan te trekken als IS destijds in Syrië, om de simpele reden dat Afghanistan veel moeilijker bereikbaar is.’

Tijdslijn

In een briefing aan Amerikaanse senatoren verklaarden topfiguren uit het Amerikaanse leger in juni dat het naar schatting twee jaar kan duren voor Al Qaeda zich in Afghanistan kan herorganiseren. Maar stafchef generaal Mark Milley haastte zich vorige week te zeggen dat die timing in het licht van de recente gebeurtenissen werd bijgesteld. ‘We denken nu dat dat veel sneller kan gebeuren en we werken aan een nieuwe tijdslijn’, zei hij.

Anderen denken dat het zo’n vaart niet loopt, ook omdat de buurlanden van Afghanistan geen terreurbroeihaard aan hun grenzen zullen dulden. Ze wijzen erop dat de taliban deze keer geen internationale paria willen worden, zoals ze eind jaren 90 wel waren.

‘Sommige experts geloven dat de taliban op zoek zijn naar internationale erkenning’, zegt de Nederlandse diplomaat en terreurexpert Peter Knoope. ‘Ze hebben getoond dat ze een land onder controle kunnen krijgen, maar dat wil niet zeggen dat ze ook in zaken als gezondheidszorg en onderwijs kunnen voorzien. Daarvoor kijken ze naar de internationale gemeenschap. Velen zijn van mening dat de taliban zich zullen aanpassen aan de internationale eisen om voldoende fondsen binnen te krijgen. We moeten afwachten of dat echt zo is.’

Een sterker Al Qaeda is één zaak, een andere is in welke mate van de terreurgroep aanslagen in het Westen te vrezen zijn. Onder de huidige leider Al-Zawahiri, die na de dood van bin Laden de macht overnam, maakte Al Qaeda een bocht weg van aanslagen op een ‘far enemy’ in het Westen, en focuste het op de onstabiele en door oorlog verscheurde delen van de islamitische wereld, waar het aanhangers probeerde te winnen. Maar nu Al-Zawahiri zwaar ziek zou zijn en de jihadistische beweging door de veroveringstocht van de taliban een boost heeft gekregen, is het onduidelijk of die opstelling behouden blijft.

Op korte termijn is Al Qaeda wellicht niet bezig met aanslagen op het Westen. Maar de kans zit er dik in dat dat verandert. Pieter Van Ostaeyen Terreurexpert