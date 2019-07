Mysterie overheerst bij brand Russische onderzeeër

Het Kremlin wil geen gedetailleerde informatie geven over de brand waarbij 14 bemanningsleden stierven. Het zegt wel dat er geen sprake is van een nucleaire ramp.

De Russische duikboot die maandag tijdens een geheime missie vuur vatte, was een kernonderzeeër. Dat geeft Rusland donderdag toe. Volgens de Russen is de kernreactor onbeschadigd en volkomen operationeel. 'De bemanning heeft alles in het werk gesteld om de installatie te beschermen', zei minister van Defensie Sergej Sjojgoe in een rapport aan president Vladimir Poetin.

Het incident is de dodelijkste Russische scheepsramp in meer dan een decennium. 14 bemanningsleden kwamen om door giftige rook nadat een brand was uitgebroken in het batterijencompartiment. Onder hen zouden enkele hooggeplaatste militairen zijn. Volgens Rusland voerde de duikboot wetenschappelijk onderzoek voor de kust van Rusland.

Sabotagemissies

Russische onafhankelijke media betwijfelen dat. Zij vermoeden dat de duikboot de uiterst geheime AS12 is, ook wel bekend als Losjarik, vernoemd naar een paardje uit kralen uit een Sovjet-kinderfilm.

De mistige afhandeling doet denken aan de manier waarop met de kernramp in Tsjernobyl in 1986 en de ramp met het pronkstuk van de Russische marine Koersk in 2000, waarbij 118 mensen stierven, werd omgegaan.

De Losjarik vaart meestal onder een grotere duikboot om verborgen te blijven en bestaat uit ballonvormige titanium stukken in het omhulsel van een gewone onderzeeër. Daardoor is hij bestand tegen de zware druk onder water en kan hij veel dieper duiken dan gewone duikboten. Het Pentagon vermoedt dat de duikboot gebruikt wordt voor sabotagemissies, bijvoorbeeld van internetkabels op de bodem van de oceaan.